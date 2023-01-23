隨着入境防疫措施放寬，香港旅遊和經濟活力不斷恢復，各行各業都磨拳擦掌做好準備，期待可恢復至疫情前水平。港府在新一年更要主動出擊，讓全球「人氣」和「財氣」再次匯聚香港。筆者作為大型體育活動事務委員會副主席，認為大型盛事既是國際焦點，亦是旅遊業的賣點，當局應全方位啟動宣傳攻勢，向海外和內地說好香港優勢，推廣各項旗艦活動及盛事。

國際郵輪早前再次駛入維港，不僅標誌着香港郵輪旅遊發展重新啟航，亦是香港旅遊業復甦的重要里程碑，旅發局表示已成功爭取至少16家郵輪公司今年內重返香港市場，提供至少82個航次，為旅遊業的恢復注入強心針。香港要開發多元化的旅遊資源，帶來耳目一新的旅遊體驗和美好回憶，才能吸引內地和世界各地的旅客來港。將體育、文化盛事與旅遊結合，發揮聯乘效應，絕對是不二之選。

接下來香港將舉辦連串體育盛事，包括下月舉行的第25屆香港馬拉松、3月底舉行的香港國際七人欖球賽2023等，尤其是去年國際七人欖球賽強勢回歸，掀起全城狂熱，標誌着體壇逐步復常，今年的七欖賽事同樣令人期待。七欖經過多年的發展，其模式已是非常成熟和成功，它不只是一項緊張刺激的體育項目，更是球迷、年輕人和外國人一年一度的嘉年華會，不少外國遊客特地來港參與這項盛事，普通市民亦能在賽事那幾天感受到獨特的氣氛和魅力。一個成功的體育盛事就是要有能力激發整個社會的活力，帶動整個旅遊經濟。

筆者認為，特區政府和各界要有新的思維和創意，好好包裝和推廣我們的體育盛事，讓更多大型體育活動可以像七欖一樣衝出國際， 吸引海外人士來港參加或觀賞，為各行各業帶來收益。