開年日財神到，謹備北大人勉詞：「動如脫兔般奮躍而上，飛速奔跑」、「競展風流，盡顯風采」，祝香港人人奮發，百業興旺，補回過去3年損失，追回過去10年落後，振興新香港！

年初二又逢元月23日，躭誤了逾20年的《基本法》維護國家安全香港自行立法問題，喜見特首省悟了延誤之禍，終公開宣布已責成了部門提交二稿要織密安全網，必須設立森嚴壁壘以防間諜及代理人帶新招數之顛覆破壞，頗有已睡醒和睡足了的兔子般精靈。毫無疑問的是，港人已從切身的安身立命之需要，深深明瞭只有國安港安才能家安。

難得的是，財金官員春江水暖鴨先知般，在農曆年關已帶頭奔赴外地，為港尋商機、搶投資，風塵僕僕，是名副其實的「動若脫兔」。無他，世界各地都瞄準疫情尾聲，商場如戰場，切勿「執輸行頭，慘過敗家」。財金官員要做「招財貓」，也要踢走「敗家仔」，必須關掉大手大腳浪費漏水門，不讓港人的血汗錢倒落鹹水海。下月的財政預算案報告，要倡「撲水」，更要止漏，必須將極惹百姓反感的兩大浪費水喉關上，否則如何能動員港人同心同德支持政府？擺在百姓面前，便是兩大浪費源頭。

浪費大水喉之一，是每年逾10多億元養假難民開支。下月1日起，綜援、傷殘、長者等150萬名5類福利金受助人獲加津助，合計每年開支也只是約22億元，相形見絀的是，政府給萬多假難民福利包括他們聘用的黃律師費用，便等於香港窮人福利的半年糧，不關水喉市民服嗎？

浪費大水喉之二，是公共工程開支無王管。房屋局安達臣道發展工程計劃未設計好便招標，足足浪費10億元，無一官員問責下台，市民條氣順嗎？