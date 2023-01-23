每逢佳節倍思親，的而且確！老朽自幼失慈母，父親又遠在菲律賓搵食，每逢春節，聽到炮仗聲，聽到人家「恭喜發財」，祝福之聲盈耳，那種惸獨的感覺，絕非筆墨所能形容！如今年紀大了，除了依然每逢佳節倍思親，亦每逢佳節倍思友！好些文壇前輩，在寫作路上給予我指導的，唔少離開了，當年偶爾的茶敍，成了難以忘懷的記憶！

新年新希望，前輩說，星移斗轉，時序在變，「天道」變，人們的命運何能不變？百年來的中國人，特權階級除外，其遭際可謂苦矣！但好在年年「過年」，遂年年有個新希望，即使難過也要過，於是「恭喜發財」。這真是慧語，想想家無隔宿之糧的如王小二、張三李四，即使談不上「過年」，但也要圖一個吉利。哼！老子今年不發財，來年可發財！去年發小財，六合彩只中了40個大洋，今年發大財，說不定就中新春金多寶，總之，希望在人間！

今年疫限撤銷後，市面看到久違了的人潮，街上唔少市民大包細包的購買應節食品，師奶小姐們手捧鮮花，無不令人感到今個兔年確實有了生氣！要是知道疫情解封來得那麼快，相信賀歲煙花及花車巡遊可以趕及復常，尖沙咀、中環維港岸邊又擠滿看熱鬧嘅人潮，在兔年獻瑞、喜氣洋洋嘅圖案中綻放璀璨煙火，照亮了久違嘅笑容，嘩嘩聲此起彼落，必定令抗疫3年嘅香江多添一些幸福！

之不過香港人還是積極樂觀的多，尋日凌晨有網民喺社交平台上載多段放煙花短片，其中以深水埗及長沙灣區最璀璨，其他地區亦有人違法燃放煙花，網民就話「咁先似新年嘛」，有人戲謔「長沙灣幻彩Fing啷啷」！過年，時序大推移也，萬象更新，好人好事好報，老朽今年又有豐富開年飯吃啦！