送虎迎兔，防疫限制大鬆綁，社會充滿歡欣期盼的氛圍，通關、復常、復甦等成為當中的關鍵詞。而重新檢討並上調被塵封4年的最低工資，為約7.3萬名基層僱員帶來一份新年小禮物，但受惠的人數少、金額細、實效弱，政府應「以人為本」、「以結果為目標」地介入參與，夯實政策本意，推動「勞資官」三方合作共贏，迎接疫後經濟新格局，落實「十四五」規劃的使命任務。

設立最低工資的根本目的，在於保障基層僱員，減縮貧富差距，防止工資過低，減少低薪職位流失，維持本港經濟發展及競爭力。香港於2011年實施最低工資，時薪由當時的28元上調到現時的37.5元，累計升幅為33.9%，但選定行業在期間的名義工資已上升了59%，較最低工資多出約25個百分點，而同期的累積通脹亦增加38%，升幅較最低工資高。事隔4年，最低工資時薪僅增2.5元，全日8小時工作只多賺20元，若仍認為最低工資可解決在職貧窮問題，未免太天真離地。

勞資的角色本質上是對立的，若任由市場力量決定工資，收入差距將會持續擴大，既無助解決在職貧窮，反會激化跨代貧窮，政府應積極有為，通過政策槓桿和行政管理介入並發揮中立協調職能，平衡勞資雙方的權力利益，促建勞資官三方互信合作的夥伴關係，再配合國家「十四五」規劃提出的「完善最低工資標準和工資指導線形成機制，積極推行工資集體協商制度」，平衡勞資雙方的利益立場，構建包容互惠勞資官合作平台和勞動力市場新模式。

至於受惠人數和比例方面，發達經濟體現時普遍將最低工資的標準定於收入中位數的60%，令受惠人數保持在一成左右，但在香港，受惠者在2011年亦僅有18萬人和佔勞動人口的6.4%，之後就逐年下跌至最新的7.3萬和1.8%。就此，政府必須與勞資兩方以和諧支撐模式，檢視和調整最低工資政策的方向和提升其能量。

當前是社會復常、經濟復甦的關鍵時刻，如何加強勞資官關係，促進三方互助協調？從產業和市場管理角度，如何探索和把握在疫後重塑的社會經濟新格局、新動力，以正面進取的姿態開拓新方向？如何幫助市民緩解在職貧窮和生活壓力，後勤扶掖未來經濟的落實？如何搶在形勢前頭做好施政管理的工作？這些都是關乎香港復常、復甦的第一要義。

可以說，面對未來經濟，最低工資政策有一定的指標性，但反映的不是實際的勞工市場狀況，而是政府對基層勞工的關注和治理社會的能力，以及勞資官的合作和務實，亦即從三個不同維度去展示香港的整體經濟和市場管理水平。只要方向正確，前景風光無限。因此勞資官三方須攜手合作並扮演好各自角色，以最低工資政策為切入點，倡導相互包容的經濟轉型和利益再分配，實現自我轉型提升。