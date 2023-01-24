正論：無論是順流逆流　總需要力爭上游

月有陰晴圓缺，人有高低起伏，一個城市的運勢不可能永遠都在高峰，總有下滑時候，高山低谷，問題是落在谷底是短暫或長期，何時可以重拾升軌。香港行衰運多時，無論是政府或市民都似迷失方向，霧鎖維港要找出口，靠一批庸官愈走愈歪，一年之計在於春，求神問卜，都是希望仙人指路，引領香港走出迷霧。

昨日大年初二是車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統率領沙田鄉事委員會代表及鄉紳，到沙田車公廟為香港兔年運程求籤，求得第11號中籤，連續第6年求得中籤，籤文為「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」威人威威不是威，籤文似曾相識，原來劉業強的父親，已故鄉議局主席劉皇發，2011辛卯兔年同樣為香港求得第11籤。當年港府施政備受質疑，又遭逢股災，以為一時逆境，詎料經過12年一個循環，香港環境每況愈下，比起2011年不見得有改善，今年又抽得這籤，實在令人慨嘆，香港災劫到何日方休。

第11籤典故來自漢高祖劉邦的故事，劉不聽勸諫，率三十二萬大軍北伐匈奴，中伏被困白登山七日七夜，要謀臣張良營救。解籤師傅指籤文啟示，當權者要多聽意見，否則隨時全軍覆沒，當年劉邦幸有絕世軍師張良才逃出生天，聞旗鼓思良將，今日香港，濫竽充數，人才凋零，以搶人才為重中之重，可是良禽擇木而棲，有誰會不遠千里，投奔香港這艘殘破的舊船？

劉邦當年只是困七日七夜，香港被疫情所困，封關三年，嚴苛防疫措施累己累人，與民為敵，幾乎彈盡糧絕，民不聊生，若非及時通關，及大幅放寬疫禁，恐怕白登山之圍，會變成垓下之圍，劉邦變成項羽，沒有翻身之地。仙人指點迷津，猶如暮鼓晨鐘，當頭棒喝。劉業強談及籤文時語重心長，希望政府多聽意見，例如北部都會區需要廣泛諮詢才可以落實。未來還有多項大型基建，包括耗資可達萬億，橫跨二十多年幾個世代的明日大嶼工程，隨時掏空庫房，究竟是為香港未來找出路，抑或是作繭自縛，實屬未知之數。

籤文解曰：「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」傳統事物，解讀要與時並進，用新思維去詮釋，創業難，守業更難，所謂守舊，不代表墨守成規，食老本不思進取，可以視作告誡官員凡事要飲水思源，不要忘本，守住舊有優勢，包括旅遊零售金融，其實在現時疫境，已經是有難度，特區正邁向復常路，若能保住各大產業，在現有基礎下，開拓新市場，做到開源節流，這就是現屆政府最大的挑戰。

香港樓市一向是經濟大動脈，樓市活則經濟活，樓市綁死，經濟一池死水，今年是樓市辣招推出第13個年頭，本意是遏抑樓價過熱，然而經歷辛卯兔年到今年癸卯兔年，事實證明辣招在樓市暢旺未能遏止升勢，但在樓市下行時卻有落井下石的副作用，今時今日，二手冰封，一手慘淡，難道還有人入市炒樓嗎？樓市辣招已經完成歷史任務，正是時候還原基本步，讓樓市鬆綁，取消人為干預，健康地自由發展，這才是香港過往賴以成功的基石。撤銷買家印花稅，免除外來人才買家印花稅及「先徵後退」安排，才可以吸引良才，以及外地投資者重返香港。

香港這些年的頹勢，很大程度是因為領導層好大喜功，剛愎自用，以為改革便等於推倒重來，換屆便推翻上手政策，屢見不鮮，白費之前的諮詢及準備工作。教育政策，經過屢次改革，學生水平未見得有提高，通識教育科更弄出大頭佛，與反政府暴潮扯上關係，最終壽終正寢，實在是教育改革最大諷刺；問責制是回歸後港府傑作，廿多年來證明如同虛設，名存實亡。特區官員有個通病，就是朝令夕改，教人無所適從，如果政策是行之有效，何用改完再改？

正如有解籤師傅指出，籤文告誡港府不要「以為自己好威」，應該放下身段，從頭做起，昔日風光，莫再依戀，無論是順流逆流，都需要力爭上游。擁一手好牌都可以輸清光，看龜兔賽跑，及香港盛極而衰便是最好例子。反之，就算手上一副爛牌也不要氣餒，更加要沉着應戰，更用心出招，烏龜可以跑贏捷兔，劉邦也逆轉勝打敗項羽，抽下下籤難道就可以放棄，上上籤就坐食山崩？

歲晚本報為港求得大仙靈籤，年廿八頭版標題籲善惡要分明，成功須打拚，年三十凌晨即爆出黑幫「上海仔」爪牙公然在旺角警署外群毆，假若不是有人包庇，如果執法嚴明，又豈容奸惡之徒無視法紀，逍遙法外？施政不能說如果，由亂到治，由治及興，切忌只喊口號，而是要實幹，一步一步打造出來。逆境最考驗政治智慧，新班子有多大能耐，就讓市民見識吧！