世界視線：中印以和為貴　助印東北發展

印度合作，當然要解決國境問題。但歷史留下的因素，可從長商量。印度對俄羅斯說，現在不是戰爭時代。中印關係，自1962年戰爭後，近年2017年、2020年乃至去年12月都還有衝突，但兩國政府克制，增軍備互防，可亦盡量避免衝突，堅持談判。

印度近年正勵精圖治，借人口紅利要大發展，應會吸收中國的歷史經驗，堅持和平。在和平的環境裏爭取經濟發展的時間與空間。中印不可能受美國唆擺而再起戰爭，反而在上海合作組織等的框架尋求理解與協作。印度參加美國主導的四方安全對話，是政治平衡戰略，也只是對話，不是軍事結盟。中印之間有頗多妥協與發展機會。

印度的軟肋是東北部，當地七邦和錫金與印度本部只靠22公里長的Siliguri 走廊連接，交通阻隔。區內有200多個部落種族，宗教語言文化經濟社會都大不相同，與印度本部差距巨大。因而印度自獨立以來地方的武裝起義，爭取脫離印度本部的動亂不已。貧窮與封閉加深了政治的矛盾。這裏也是藏南地區。一是與中國有領土爭執；二是不少藏民遷移；三是區內不少族群與中國西藏和緬甸都有血緣關係，邊界阻止不了他們之間的來往。印度政府的限制更增添地方上的政治矛盾。

印度要打通東北部的連接，主要是建設加爾各答至緬甸若開邦實兌港海運，再循加叻丹河進米佐拉姆邦。這個項目2008年開始，今年才建成準備運作，進度十分緩慢。而印度東北部各邦借助中央政府的「向東行動」政策，宣傳與東南亞各國的合作。但另一公路由曼尼普爾邦莫雷至緬甸、泰國的公路也仍未完成。各邦的封閉依舊。或許中國可有所協助。

二次大戰時有中印公路，從昆明可入印度東北部。2015年也開通昆明往印度的運輸。中國可助緬甸擴建中印公路，促由昆明至緬甸克欽邦的密支那進入阿魯納恰爾邦，使印度東北部可通過中印公路直達中國內地。中國資金、中國產品和中國需求對東北部各邦應有更大的影響，打破封閉，用經貿促使地方發展，破除落後帶來的種種問題。

中國不從藏南的途徑而從緬甸助印可減印度戒心，也有助緬北的發展，以昆明帶動緬北與印度東北，形成跨境的經濟區。若能這樣發展，中印在印度東北的政治矛盾可由經濟合作紓解，東北各邦的發展亦可減低兩國衝突的風險。

研究所所長 陳文鴻