功夫茶：中港家庭收入減　支援不足點開飯

雖然疫慌3年，港府施政無道，搞到經濟跌至谷底，但始終唔係貧窮落後地區，好多人都以為生活喺香港地，再貧窮都至少有飽飯食，唔使捱飢抵餓。查實呢個觀念並唔完全正確！本港貧富懸殊嚴重，富裕者可以問鼎世界富豪榜，但貧窮一樣無底線；對於好多基層家庭嚟講，食飽並非必然，好多時取決於能唔能夠得到足夠嘅支援。舉例嚟講，喺疫禁之下，好多中港單親家庭根本維持唔到基本嘅生計。

是咁的︰香港社區組織協會尋日就發表調查報告，發現近八成中港單親家庭就連最基本嘅三餐，都得唔到溫飽，八成半家庭要依靠領取免費食物，有六成家庭更加會食過期食物。雖則話中港單親家庭嘅數目並唔多，之但係呢項數據依舊非常驚人。成年人都話捱餓一餐半餐唔係問題，但須知道嘅係，呢啲家庭絕大多數都有小朋友；都唔好講話要營養均衡咁高難度，連食飽都成問題，甚至要食過期食物，非常影響小朋友發育，甚至影響佢哋嘅身心健康。

協會又調查咗呢啲中港單親家庭嘅每月收入，發現約六成家庭收入不足一萬元，近兩成更不足3,000元，中位數亦只得6,000元。睇到呢啲數字，相信大家都明白呢啲家庭面對緊嘅苦況；畢竟一個人每月嘅「衣、食、住、行」使費，要維持喺6,000元都非常艱難，何況係整個家庭呢？想話靠咁微薄嘅收入，畀全家人餐餐食飽，幾乎係不可能嘅事！

搞成咁嘅原因有好多，其中當然夾雜一啲不幸，但更大程度係港府施政問題。之所以會變成中港單親家庭，好多時都係因為父母離異，或是其中一方逝世；剩下嘅單親爸爸或媽媽，因為未拎到單程證，只係揸住雙程證，冇辦法喺香港工作搵錢。喺疫情前，呢啲單親爸媽仲可以返大陸做嘢，收工就趕返香港照顧子女；但疫情爆發後，無辦法即日來回，要照顧子女，自然返唔到大陸打工；更慘嘅係，佢哋每隔3個月就要返大陸續證，子女可能要被迫獨留家中。

喺現行政策下，一般中港夫妻分隔滿4年就夠分申請團聚，正式拎到單程證；但協會指出，受訪家庭之中，雖然有啲配偶已經去世或者離婚，但就全部都等咗4年都未拎到單程證，超過七成仲等咗11年以上，偏偏喺過去10年，香港每日平均批出104個單程證，名額都未用盡。於是乎，協會咪建議當局應該加速並酌情批出單程證，畀啲內地父或者母可以來港定居，更好咁照顧子女。

當然，遠水不能救近火，只要社會加大支援，一樣可以解決佢哋嘅燃眉之急！之不過，加大支援必然加重公共財政負擔，長貧難顧，所謂「授人以魚不如授人以漁」，當局加快審批，畀呢啲家庭可以自食其力，梗係最好啦！