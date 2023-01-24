美國與俄羅斯在烏克蘭都是有所克制，有所顧忌，雙方都不欲核武對抗。俄只局限於烏克蘭戰場，美則抑止烏克蘭襲擊俄境，怕烏克蘭失控。結果戰爭的演進，除戰場上爭勝外，更關鍵的是相互消耗。美國是希望消耗俄羅斯財力軍力，以此拖垮普京政權。俄羅斯則是消耗美國與烏克蘭的政治本錢，戰場上的消耗，包括支撐烏克蘭政權的各種支出，使美國與盟國感到吃力，從而讓戰爭帶來通脹，傷亡觸發國內反戰，重複越戰的例子。戰場上戰不了，國內民意民心反戰，戰場上作戰更受牽制，易失軍心。美國政府由是可喪失決戰的決心，情況亦如韓戰。俄羅斯希望的當然是越戰結局，但美國多會採韓戰模式，打不下去便用談判來作下台階，也可部署下一場鬥爭。

現時，戰場上的消耗，並沒有造成俄羅斯與美國歐盟太大的財政壓力。但工業生產趕不上消耗，尤以去工業化的美國，歐盟為甚。此所以倚靠南韓加快生產，和把放在以色列的軍火儲備悉調往烏克蘭。俄羅斯也從伊朗、北韓進口。二者大大帶動全球的軍火生產的擴張。從宏觀看，戰爭的破壞與生產對平穩調整美國泡沫經濟的作用頗大。

但是美國歐盟似已不願再消耗下去，故此加大力量，輸送大殺傷武器往烏克蘭，支持烏克蘭的反攻，至少免其大敗，也希望用殺傷與消耗壓倒俄羅斯。不過，俄羅斯的經濟仍然可支持戰爭，特別戰略改變，軍隊死傷減少，對烏克蘭的攻擊擴大範圍，烏克蘭軍力似不足以挫敗俄軍，反攻無望。只要俄羅斯佔領東南部四州，便可以堅守來逼和談。美國不可能以現時烏軍之力取勝，也因此美國陣營便不斷放出和談的訊息。只要這一兩個月的決戰有了結果，只要俄羅斯還守住四州，便是烏克蘭和談之日。

美國的企圖是摧毀俄羅斯，控制歐盟，可惜若是這樣的和談近似韓戰模式，摧毀不了俄羅斯，反讓俄羅斯脫歐入亞，發展機會更大。歐盟衰敗卻使原來其表面團結破壞，因制裁俄羅斯和軍援烏克蘭的分歧，歐盟內部分裂。德法等對美離心，美國縱使還可用北約控制歐盟，但作用日減。烏克蘭一戰應使歐盟對美寒心。歐盟再提戰後與俄羅斯談判安排，足顯示歐盟回復到戰爭之前的思路，美國是枉作小人，弄巧成拙。只可憐第聶伯河邊一、二十萬無主軍魂。