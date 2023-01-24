英國在香港實施殖民統治，照搬英國的架構，分行政、立法、司法三大系統，據稱此乃「三權分立」。然而，因為是殖民管治，英夷在香港設立的立法機構——立法局，並不像英倫的議會似的「民主選舉」產生，而是由港督委任，立法局並無英國議會的作用，並無「分立」、權力制衡的作用。因此，港英時代，香港體制並不是三權分立。

到了香港要97回歸中國了，英倫為了97後繼續控制香港，把香港「留在西方陣營」，開始搞「還政於民」、「民主拒共」，把立法機構變成民選機構，強化「港人治港的自治力量」，抗衡香港的「行政主導」和特區政府、行政長官施政，與此同時英倫在中英談判中強化殖民管治色彩極濃的司法機構力量。當年，英國人推行的「民主普選」，站在「道德高地」和所謂「時代潮流」、「民心所向」壓力下，97後的政府行政長官也要以「循序漸進」方式的普選產生。

這樣的設計，令香港的體制既不是三權分立，也不是行政主導，成了政治怪物，必內亂內耗不止，社會撕裂不止，「一國兩制」會被顛覆。不過，有一點，香港的司法體系會「堅如磐石」，會司法獨大不已，把香港這個政治怪物搞得更怪。

中央很早就提出，香港應該「三權合作」，行政、立法和司法機關應該「互相理解，互相支持」。然而，呈現在人們面前的一直是「三權」拆台、撕咬，亂七八糟，甚至在野心政客、外國勢力合謀下引發動亂、暴亂。在香港行政、立法、司法領域，都有野心政客、外國勢力的身影；有這樣的局面，「三權合作」永不可得。

治亂之法、制怪之招，只能是實施中央全面管治權，對「三權」領域的制度、人事問題進行整改；對這些整改，「國家安全」是個綱，綱舉目張。因這「三權」領域的亂象、怪象都有一個共同之處，那就是對香港國家安全造成危害。