俄烏戰爭改變世界格局，最大輸家當然是烏克蘭，其次是俄羅斯，歐盟也好不到哪裏去，可以說是傷筋動骨。法國總統馬克龍日前有感而發，指歐洲經濟直接或間接地受俄烏戰爭深刻影響，陷入前所未有的危機；從本質上面對一個以美中兩極為結構的經濟世界，歐洲必須選擇經濟獨立，還是依賴美國或中國，而答案顯然是前者，因為歐洲不想做任何國家的「附庸」。

這已不是馬克龍第一次發表相關言論，過去幾年他不斷強調歐洲戰略自主，甚至曾提議組建「歐洲軍」，希望擺脫美國通過北約控制歐洲的尷尬局面。可惜說易行難，歐洲軍固然是紙上談兵，歐洲戰略自主更是一廂情願。尤其是俄烏戰爭爆發後，歐洲深陷各種危機，不得不進一步依賴美國，以致被牢牢控制。

這也正是美國策動這場戰爭的真正意圖，一來消耗乃至擊垮俄羅斯，二來切斷俄羅斯與歐洲政治和經濟聯繫，三來加強對北約的控制，四來銷售軍火滿足軍工複合體的欲望，可謂一舉數得。歐盟當然也知道美國打的是甚麼算盤，但又能怎樣？除了像馬克龍那樣發發牢騷，似乎無能為力，只能任由美國擺布。

說來實在諷刺，許多國際規則和基本秩序都是由美國主導建立，現在企圖摧毀這些規則和秩序的也是美國，老美還經常指摘其他國家不遵守國際規則，典型的賊喊捉賊。實際上，美國除了綁架歐洲對抗俄羅斯，還企圖拉攏歐洲圍堵中國，但這次未必能夠如願。

在政治和軍事上，歐盟不得不聽令於美國，而在經貿方面，歐盟有自己的利益考量，不可能對美國言聽計從。特別是美國推出《降低通脹法案》，大舉補貼電動車與綠色能源等相關產業，並唆擺歐洲廠商遷移到美國，引起歐盟強烈不滿，其中以法國反應最激烈。

明乎此，就知道為何馬克龍強調歐洲不想做美國「附庸」，畢竟全世界都已領教過華盛頓的自私自利。特朗普的「美國優先」也好，拜登的「美國回來了」也罷，本質上沒有甚麼分別，都是以犧牲別國利益來維護美國霸權那一套。正如有西方評論指出，美國的盟友對於與中國對抗展現出非常冷淡的態度，既是因為不願意付出巨大的經濟代價，也是不願意充當美國的政治工具。他們短期內未必會背叛美國，但明顯的分歧必會令雙方漸漸疏離。