昨日大年初二，鄉議局按傳統習俗到車公廟為香港求運程指引，結果求得第11號中籤，籤文為：「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」一句「威人威威」好不耳熟，事緣12年前的兔年，鄉議局同樣向車公求得這一支籤。歷史不會重複，但總是驚人地相似，今年又會有甚麼啟示呢？

2011年求得此籤後，時任財爺鬍鬚曾於2月發表財政預算案，提出不設收入上限向所有市民的強積金戶口一次性注入6,000元，激起劣評如潮，其後迫於民意壓力，改為向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000元，為香港開埠以來首次直接派發現金給市民。適逢今年的財政預算案亦即將發表，坊間要求財爺續派消費券之聲一浪高於一浪，但有部分不食人間煙火的政客從中作梗，聲稱不能再發消費券免加重政府財政負擔，應改為投資中長期云云。要是財爺不理民生維艱，聽從這些「蠶蟲師爺」所言逆民意而行，會否激起民怨，重演鬍鬚曾跪低一幕，不問可知。

此外，2011年香港以至全球經濟動盪，受美國債務上限危機及歐洲主權債務危機年中爆發影響，觸發全球股災，香港恒指由年初的23,000點水平一度插至16,000點全年低位，由牛市淪為熊市。回想去年全球金融環境動盪，本港股市應聲插水，恒指累瀉15.46%，是2011年以來表現最差的一年。今年環球局勢更加兇險，中美角力愈演愈烈，香港絕對無法獨善其身，股市會否持續向下，想也想得到。

說到底，福禍無門，惟人自招。車公已作出警示，執政者切忌自滿，必須順應民意聽取良言；市民亦要自求多福，寧願穩打穩紮，不要投機取巧。