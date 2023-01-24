虎去兔來，華人社會都熱切盼望可以迎來好時年。不過，台灣有民進黨和蔡英文政府攪局，天下恐怕仍然難以晏安。去年的「九合一」地方選舉，民進黨慘敗，下屆總統大選也是危機重重，綠營中人隨時會失去總統府的寶座。這幫人素來狡猾而多智，他們不善於執政，卻善於選舉，若然選舉的前景走俏倒好，要是形勢不利，那可麻煩，定必耗盡各種手段，甚至無所不用其極，去扳回選舉上的劣勢。

且看2004年，陳水扁亟欲連任總統，但在民調落後、形勢極不樂觀的情況下，他們一幫人竟然可以在選舉前的24小時，弄出一宗撲朔迷離的槍擊案。民進黨人為了贏取選舉，可以施展出甚麼伎倆，於斯可見。

面對2024年總統大選的不利形勢，如今的民進黨又在打鬼主意，據說現任總統蔡英文正打算訪問美國，並且預料在今年內成行。訪問形式可以有兩種，蔡英文的首選方案，是效法烏克蘭總統澤連斯基，登上美國國會進行演說。目前美國朝野反華成風，若然眾議院的搞事議員串通一氣，鼓動風潮，就算拜登政府不願意，恐怕也不容易阻止得來。

蔡英文的算盤打得剔撻作響，即使上述的方案不行，她還可以退而求其次，效法前總統李登輝在1995年訪美的模式，到母校康奈爾大學發表演說。李登輝在康奈爾取得博士學位，而小英跟該校也有深厚淵源，她的碩士學位正是來自那裏。

李登輝當年訪美後，不久就針對兩岸關係發表了「兩國論」，起草人正是蔡英文。事隔20多年，蔡英文為了民進黨的選舉前途，很可能會在今年內重彈此調。若然果真如此，兔年的海峽兩岸必將風雲乍起！