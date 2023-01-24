土耳其與瑞典近日就着後者欲加入北約，前者提出瑞典和芬蘭必須把130名恐怖分子驅逐或引渡到土耳其，展開外交角力。一名同時擁有瑞典公民身份的丹麥極右翼政客，獲瑞典批准在斯德哥爾摩土耳其大使館外抗議，其焚燒可蘭經的舉動引發土耳其人到伊斯坦布爾瑞典總領館外抗議。瑞土之間的嫌隙再添上一筆宗教元素，變得愈發複雜。

雖然美國國會參議院去年以95票對1票批准瑞典和芬蘭加入北約，惟土耳其卻發揮「釘子戶」角色，埃爾多安政府不但藉此與白宮討價還價，令美方在土國F-16升級計劃上開綠燈；以庫爾德議題緊捏瑞芬咽喉，則是要令土國的那一張贊成票更具含金量。土方指必須先驅逐或引渡恐怖分子，土耳其國會才可批准兩國申請加入北約，斯德哥爾摩政府當然不是味兒，故此瑞典首都出現有人把埃爾多安的人偶倒吊示威，表面上是民眾享有集會、示威權利，實際上當然不這麼簡單。

土耳其「有票駛盡𢃇」其實無可厚非，一來如果強制北約成員國必須投贊成票，那還不如不必裝民主，直接改為北約老大哥美國說了算好了。二來土耳其豈會不知自己只是美國用以阻截俄羅斯進出地中海的工具國，安卡拉政府在有議價能力時不為自己打算，難道當已無利用價值時去旨意山姆大叔為自己據理力爭嗎？何況莫斯科也對瑞芬入北約沒意見，便說明這事根本沒有急切需要，若說土耳其趁火打劫，那是言過其實。

正如共和黨參議員Josh Hawley，以1票力抗95票後表示，批准瑞芬加入北約並不符合美國的外交政策利益。的確，分裂的歐洲一定比團結的歐洲更易被操弄，這或許就是瑞典境內出現一個丹麥政客焚燒可蘭經的原因。不是忘了丹麥曾助美國監聽盟友吧。