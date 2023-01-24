香港恢復與內地通關不但為市民帶來便利，亦為香港與內地各省市重啟交流合作，加快融入國家發展大局，創造更有利的條件。筆者早前有幸再次獲委任為北京市政協委員，之前3年多因為疫情，一直都是通過線上方式開會。闊別3年，終於可以到京參加會議，了解社情民意，並與官員面對面交流，直接反映港人聲音，更好地為京港兩地發展和合作出謀獻策。

香港和北京文化交流蓬勃開展，合作廣泛，例如香港故宮文化博物館，正是由北京故宮博物院和香港西九文化區管理局合作推動，除了有故宮文物、故宮專家之外，還有香港不同的策展人、藝術家參與其中，將故宮文化推向世界，向世界說好中國故事。此外，兩地戲曲、話劇、樂團等藝術團體互訪演出交流密切。不過過去3年受疫情影響，兩地文化藝術的交流遇到阻礙，筆者這次參與北京政協會議，便提出「關於促進北京與香港文化藝術交流合作」的提案，建議當局把握疫後復甦的黃金契機，重啟兩地交流，加強文化藝術領域的合作。

筆者首先建議兩地政府，可定期舉辦京港藝術文化高峰論壇，以及高規格的藝術文化人才交流團。推動文化行政管理部門、文化藝術機構、演藝精英人才在各個文化藝術領域的交流與合作；其次，應成立京港青年文化交流平台和計劃，由兩地政府支持，兩地文藝機構共同推動，組織兩地青年文化藝術人才互訪考察和實習，每年交流和實習名額有100個以上，並按情況不斷優化和擴大配額，共同培育人才；此外，北京博物館數量眾多、藏品豐富、底蘊深厚，香港亦有很多不同類型博物館，站在博物館發展的最前沿，兩地應共同建設博物館之城，加強兩地展品互相展覽，促進中外文化交流。