立法會主席新春賀詞說，「行政、立法關係亦踏上『新台階』」，引例在前廳舉辦的溝通交流「聚腳地」作證明，其實十分牽強，試問哪有透明度？公眾又怎知交流了甚麼？難道「聚腳地」之前，便沒暢通和交流的渠道嗎？

港人初二得車公靈籤「只當着力有箴規」指點，踢爆立會違箴規，單方面更改回歸後委員會會議紀錄行之有效的登記議員和官員發言及表決的姓名做法，暗度陳倉秘密實現主席所講的「新台階」關係。即從根本上剷除公眾對議員和官員在立法會發言的白紙黑字根據，解除對行政當局的有力監察，消亡對議員的問責，縱容議員和官員「圍威喂」地「你好、我好、大家好」！4項不宣而改的政策，徹底違背民主議會公開和透明度高的箴規。

匿名政策。號稱民主議會，為何刪除議員發言和表決的姓名？見不得人嗎？幹了虧心事嗎？不知議員代議市民說了甚麼，對嗎？立法會不是變了「前廳交流會」嗎？愚民政策。議員發言不知名，何堪自詡代議士？一個說東、一個說西；一個等於90個，90個不知哪一個？簡直混帳！今後何必要選議員？

模糊政策。刻意磨去稜角，不分是非黑白，不交代對錯差異，混淆視聽。誰對、誰錯、誰蒙混過關、誰濫竽充數？百姓「一舊雲」，怎發揮監督作用？獎懶政策。開會不用心、出勤不出力、發夢不發言、發言發噏風？是否謀私利、是否做官家喉舌、是否維護既得利益及大財團？誰能知！

立法會暗度陳倉，「難得糊塗」！民主難，公開難，由民主而轉入官主更難。梁主席不言、李內會主席不提，全體議員被蒙在鼓裏變糊塗蟲。糊塗猶勝鄭板橋了！立會難，行會易，要守秘，誰能知？會照開，糧照支，何不升格變行政會？