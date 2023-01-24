﻿烏克蘭第一夫人奧廖娜早前率團到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，佢發言時呼籲各國領袖發揮影響力，協助結束俄烏戰事。奧廖娜指佢計劃將其丈夫澤連斯基嘅信件交給中方代表團，再轉交中國國家領導人。

據悉，信中列有澤連斯基對結束俄烏戰事嘅建議，有關信件亦會交給歐盟委員會主席萊恩和瑞士總統貝爾塞。奧廖娜說，團結才能帶來和平，俄烏戰爭具有全球影響，如果烏克蘭被擊敗，情況可能會變得更糟。俄羅斯嘅侵略從未打算喺烏克蘭邊境停止，一旦烏克蘭輸了，戰爭可能會繼續並引發更廣泛危機。

好明顯，戲子總統澤連斯基肯定冇咗當初嘅氣燄，以為憑美國及歐盟諸國嘅軍援和資金，必可打敗俄羅斯；然而，普京之永不言敗精神，其堅毅出乎佢所預料，去年11月佢提出10點停戰方案，其中包括俄軍全面撤出烏克蘭和設立俄羅斯戰爭罪行法庭等。阿哥，這不是癡人說夢是甚麼？如此把普京看扁了，根本係對普京嘅侮辱，普京說過，如果不準備動武就不要拿起武器；俄羅斯疆土確實很大，但沒有一寸是多餘的。是以澤連斯基嘅停戰方案，必然給克里姆林宮一口拒絕，並反過來要求烏方承認4個俄軍佔領區納入俄羅斯版圖，先至有可能結束戰爭！

種種迹象顯示普京不但不會停戰，且不斷部署擴軍！戲子總統應該已聞到普京嘅強悍氣味，於是出動老婆把信交給同場出席年會嘅中國副總理劉鶴，轉交給中國國家主席習近平。睇來戲子總統又唔懵得晒，起碼佢知當今世界誰主浮沉，好多事情已非美國說了算；其次中國對於俄烏戰爭，一貫主張以和為貴，一直強調和平解決；而中俄關係密切，能說服普京停戰，惟中國而已矣！