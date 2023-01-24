隨着冬季結束，面對即將到來的新一輪作戰，俄烏雙方正把握時間擴充軍備、加緊備戰！對烏克蘭而言，由於國內軍工設施大都被摧毀，只剩下依賴歐美軍援一途，澤連斯基自然不是傻子，近期頻頻展開外交攻勢，望爭取更多支援；至於俄羅斯，或許是開戰之初錯估形勢，導致軍工產能跟不上戰爭進度，惟經歷冬季整頓後，相信軍工產能已全面提升，意味着春季作戰或許比上年更為激烈！

連日來，關於軍援烏克蘭的消息不絕於耳，尤其是美國，猶如翻箱倒櫃般，把用不上的武器，統統交給烏克蘭；繼傳出從撥出存放在以色列的30萬枚155毫米炮彈後，又從駐韓美軍處撥出裝備，當然還有最新追加、價值25億美元的軍事援助，當中包括100輛史崔克裝甲車、50輛布拉德利步兵戰車、射程約160公里的陸射小直徑炸彈，以及M142高機動多管火箭系統（HIMARS）和火炮彈藥等。無可否認，美國提供的武器數量非常可觀，且有別於開戰之初，部分裝備相當先進；然而，依然缺乏主戰坦克等重要裝備，反映美國軍援烏克蘭的方針尚未改變。

筆者早已提及，對於美國而言，比起烏克蘭擊敗俄羅斯，俄烏戰爭無限期持續下去，似乎貼近實際且更有利。於是，美國一心想着幫助烏克蘭發展不對稱作戰，小心翼翼提升軍援裝備的級數，協助烏軍阻擋俄軍攻勢，卻又不讓烏軍取得優勢。

不過，烏軍現時落入下風是不爭事實，單憑美國軍援顯然並不足夠；於是，不足的部分便由歐洲各國填補。大至英國、法國、德國，小至立陶宛、拉脫維亞、斯洛伐克等，均紛紛承諾提供更多軍備。有報道指，波蘭甚至暗示或不等德國同意，提供豹2主戰坦克予烏克蘭。德國則開出條件，除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則不會批准把德製坦克運往烏國。

主戰坦克進攻時的功用，遠比防守時來得大；尤其當地面部隊需要推進戰線時，有坦克配合，可大大降低士兵傷亡。歐美一直鮮有向烏克蘭提供新型主戰坦克，顯然是希望烏克蘭更注重於防守，並非反攻。不過，澤連斯基又豈會甘於守勢，其渴望充當民族英雄的野心，驅使他不惜一切，組織多次大規模反攻，雖然成功奪回部分領土，卻導致烏軍精銳傷亡殆盡。歐美一旦向烏克蘭提供主戰坦克等裝備，將成為雙面刃，雖有利烏軍反攻，但亦有可能驅使烏軍無謀進攻，擴大傷亡。畢竟豹2再強，也非天下無敵，俄軍有的是利器，可將其摧毀。

值得一提的是，歐美源源不絕向烏克蘭提供武器，間接反映了烏軍現時形勢的不利。雖然歐美傳媒不斷放大烏軍戰果，讓部分反俄網民歡喜雀躍，惟任反俄網民如何吹噓扭曲，俄軍現時佔領大片烏克蘭土地是不爭事實。可預見的是，冬季期間雙方放緩攻勢，不只烏軍喘一口氣，同樣有利俄軍鞏固佔領區，並發動新一輪大規模進攻。