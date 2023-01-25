正論：通關成效打折扣　全面撤限是時候

新春兼適逢通關，令人憧憬會帶旺本港市道，可是事與願違，市面都只是本地人消費，內地客未見踴躍來港，反而一窩蜂到鄰埠，主要是因為自由出入，而來港比較麻煩，單是驗核酸已經非常趕客，而且來到要整天戴口罩，麻煩兼掃興，誰會貼錢買難受？

本港新冠個案持續下降，下周起確診者免隔離，行會成員兼議員林健鋒昨日表示，若本港新冠確診數字降至每日一、二千宗水平，即代表疫情持續穩定，農曆新年假後，港府可與內地檢視能否全面通關。其實下周起核酸或快測申報平台都會停止運作，官方難以再掌握確診數字，疫情是否穩定，相信官方自己心裏有數，根本已經具備全面通關條件，會否向內地爭取免檢核酸入境，甚至快測也不需，那就看官員是否急市民所急，抑或慢條斯理，一貫口脗「有序」放寬，讓香港復常速度比全世界都慢九拍。

通關兩周後內地旅客量未如預期，原因是出入境障礙未除，須持48小時核酸無染疫證明才可過關，外界紛批評這是畫蛇添足之舉。3年抗疫，橫跨兩屆政府，在這屆政府接班後才現通關曙光，可說是「行運醫生醫病尾」，若比較兩者抗疫工作表現，都是五十步笑百步，傷透港人心。連行會成員林健鋒也提出，部分抗疫工作可以檢討，例如改善採購抗疫物資程序等。相信問大部分香港人，這3年內的慘痛經歷，罄竹難書，真是檢討3年也未必可以。

抗疫期間，多次批評防疫政策的港大專家何栢良，昨日再指出新冠病毒進入「後大流行」階段，歐洲不少地方早於一年前解除口罩令，香港仍死攬不放，現時才開始復常，質疑當局是基於非醫學原因，沒有掌握到本港復常的應有節奏。例如把新冠視為普通上呼吸道感染，但尚未看齊所有防疫措施，依然繼續要求醫護及學生每日做檢測、建議確診院舍員工不應上班等。由此可見，政府依然擔心新冠的傳染性，但所作所為卻自相矛盾。

同樣是傳染病科專家，政府專家顧問團成員卻不如何栢良敢言，經常顧左右而言他，因為成員要簽署保密協議，有關疫情的言論受到限制，就如問責官員需要保密。幸好有獨立中立的專家，市民才會知道真相。有人為了谷針，危言聳聽，放大「長新冠」損害，何栢良指出長新冠標籤是不必要，復常路上不可「疑神疑鬼」，以麻疹為例，康復病人頭兩年身體虛弱，有不同後遺症，但醫學上並非稱為「長麻疹」。新冠患者身體弱，所以容易出現其他病痛，後遺症未如坊間所傳般可怕。

通關不疑，有疑不通關，既然覺得現階段到了合適時候，那就放手去做，來個真正的通關，方便市民，現存種種限制拖泥帶水，直接削減通關的力量，名副其實損人不利己。通不通關，撤不撤限，高官依然高薪糧準，市民心急，官員不急，徒嘆奈何！