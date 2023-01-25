功夫茶：刀光劍影喜迎春　街頭喋血搶現金

癸卯兔年，香港雖然冇賀歲煙花及花車巡遊，之不過新春佳節，隨着大部分防疫措施解除，市面人潮處處，「虎」盡甘來，大家都期盼轉運，是以尋日初三，車公廟人流絡繹不絕，解籤龍尾都要等超過4粒鐘；而初三賀歲馬，沙田馬場人頭湧湧，公眾席插針都插唔入，可見馬迷都想新年大發橫財過肥年！

發筆橫財，或許可以「兔氣揚眉」於一時；疫慌3年，被困了3年嘅香港市民，更渴望復常後經濟有生機，搵食冇咁難，是以「動如脫兔」都係唔錯嘅祝福語！香港，冇錯，係動起來！之不過，係上演刀光劍影喜迎春啫！

呢嗱！尋日凌晨兩點幾，一名51歲姓羅男人喺大角咀橡樹街近櫻桃大廈對開，遭數名男子持刀揮斬並搶走兩萬港元現金；刀匪得手後登上至少3輛接應私家車往深水埗方向逃走。事主肩、手及膝部被斬多刀濺血但清醒，及後由救護車送往廣華醫院救治。

據悉，事主係一名商人，懷疑有黑幫背景。案發前，佢相約一名朋友交收共32萬港元現金，並將款項分別放入兩個袋內，當抵達上址時間，突然有3輛私家車由櫻桃街逆線駛入橡樹街，說時遲那時快，即跳出多名持刀大漢向其施襲！阿哥，月黑風高斬人夜，唔係拍警匪片，係真係搶錢！

事主被突襲，一邊逃走一邊大叫，引起街坊注意，不過仍被搶走放有兩皮嘢現金嘅袋。兇徒得手後，立刻登車繼續逆線急駛往晏架街逃去無蹤。調查人員將案件列作打劫，正跟進案件是否另有別情，並追緝賊人歸案。

嗱！該「商人」既然被懷疑有黑幫背景，單嘢就顯得冇咁簡單，喂，用成3部車去接應，淨係司機都3人，加上「多名持刀大漢」，點都有10個8個惡煞啦！肯定係想食大茶飯，明知嗰位「商人」搵朋友交收32萬，依家劫得嗰兩皮嘢就走夾唔抖，一人分得雞碎咁多，使唔使咁大陣仗吖？唔通真係用大炮射隻蚊，有冇咁戇居呢你話？

呢單街頭喋血搶現金咁撲朔迷離，都係等差佬去查個水落石出吧！功夫茶只係覺得踏入兔年，港人疫慌下祈求經濟增長動如脫兔，恐怕係奢望，而斬人、劈友、持刀打劫嘅街頭案件，倒會持續發展下去，皆因正月頭就整單咁嘅斬人血腥搶錢案，阿哥，「一元復始，萬事更新」，為何「更新」極都係頻頻發生「刀光劍影」嘅事件？近排唔係假難民劈友就係黑幫利益衝突而喋血鬧市！香港已儼然變成「國際大刀會」，治安如此惡劣，香港還是個宜居城市嗎？一個城市不安全，仲有乜符弗可吸引人才？唉！還不是應了「威人威威不是威，港人出走不思歸」！