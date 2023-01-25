娛圈單打：𢭃利是溫馨趣致　點教女干卿底事

世上本無事，網民自擾之。小孩子過農曆新年就最高興了，皆因可以四出𢭃利是。早已升呢荷里活明星的陳法拉，儘管長期留在美國發展，又下嫁法國籍老公，但一樣不忘中國人傳統，向女兒大派利是。

日前她的社交網分享溫馨照片，但見她和老公穿上一身紅衣，坐在梳化向兩歲女兒「小米妮」派利是。兩公婆一臉慈祥，小米妮雖然只有背面出鏡，但看得出非常可愛，整幅相的構圖就是「母慈女孝」。

然而，照片一出又惹來網民狂轟，原因是小米妮跪在地上接利是：「崇洋媚外但思想專制」、「衰過乞」、「不要讓孩子下跪，這是文化糟粕」、「都唔知點解要跪，除咗係罪人，或者係極權的人」等等，一跪激起千重浪。

老實講，人家點教女干網民底事？別說子女向父母下跪是中國傳統孝道精神，即使現代人不彈此調久矣，但法拉一家愛復古，有甚麼問題？何況小米妮個子小小，可能跪在地上接利是更方便呢？講到愛錫女兒，法拉都可謂出晒名，經常帶着女兒四出遊玩，呵護也來不及，網民竟可將「專制」、「乞」、「極權」等字眼拉在一起，真教人大開眼界。誰才是真專制，不能不令人懷疑。

現在年輕一代就是沒有了尊師重道的傳統美德，一切視之為老奉，甚至以推倒權威為時尚。2019年一役，香港一些大學生圍住大學校長「×老母」，連基本禮貌也蕩然無存，難道這才是「文化瑰寶」？在一個渾沌亂世，是非黑白顛倒，幸好法拉走得快好世界，否則留在香港面對蠻不講理的極權網民，真係人都傻。