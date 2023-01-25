聯合國秘書長說世界經濟不應分裂，意即要維持現時體制，也即是美元的霸權，這是為甚麼呢？

美國擁有全球最多的黃金儲備，可是數額不足支持美國發行的美元。1971年以前美元實行與黃金掛鈎，不能濫發。取消黃金掛鈎後，與石油掛鈎，美國還是全球最大經濟體，國際投資是淨收入，出口居全球首位。意即美國發行的美元，雖無政府價值保證，發行美元可有商品的間接抵押，美國政府有力支付發行美元所形成的對外負債。

問題是90年代克林頓之後，美國政府去工業化、實行金融化，赤字經濟積累龐大外債，用國際投資收支對比，美國已是資不抵債，但仍不停印刷美元支付財政與外貿赤字。美元的匯率，除作為國際交易貨幣的額外收益外，便主要靠美國的政治與軍事來作美元價值的保證。可惜美國已透支其國際的政治與經濟價值，美政府的保證愈來愈不可靠。而現時美元的價值是靠政治軍事和金融打擊其他國家來維持，美元霸權與美國的政軍霸權已混為一體。

這樣的國際形勢下，原有美元主導的國際體制便危乎其危。美元價值沒保障，政治軍事的蠻橫欺壓亦遭遇反抗，這應該是美國立國不斷擴張以來最大的危機。聯合國秘書長的警告，不過是加重了世界對美國與美元主導的國際體制更大的懷疑。

從歷史看，當國際分立、各國競爭，國際貨幣只能是貴金屬的黃金與白銀。元蒙之強，紙幣亦難以通行，國力一弱便因通貨膨脹而失敗。美元濫發，無力以商品支付，通貨難免貶值，對各國而言，解脫之法不是本幣結算而是以黃金作保證。歐洲列強競爭之時，也是以黃金作本位，亞洲以白銀作本位。現在要替代美元，不可能靠歐元、人民幣等，這些都只能作雙邊結算，不能替代美元作全球通貨。在去美元化和美國霸權衰落底下，黃金的作用將會再次突出。只是國際經濟龐大，除非黃金價大漲，否則仍不足給國際交易作保證。最可行的方法是黃金作為基礎，把國際外貿投資收入順差的國家貨幣合成聯盟，互通互保，讓他們的生產與資產作為國際流通貨幣的支撐。

在這個基礎上，確立主要流通貨幣的匯率變動機制，以他們集體及兌換機制作為全球金融的支柱，這便是返回二次大戰後布雷頓森林制度的原意，各國有能力返回這個起點嗎？