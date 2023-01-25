美國聯邦債務即將觸及31.38萬億美元的上限，不少人擔心國會兩黨互相扯皮，未能及時提高上限，導致美國政府債務違約，從而演變成金融災難。其實相關爭論每隔一段時間便會重複一次，自1960年以來美國債務上限已經上調、延長或修訂78次，人們早已見怪不怪。兩黨政客在提高債務上限問題上互相扯皮，甚至曾迫使政府關門，無非以此作為政治籌碼，試圖令對方在其他議題上讓步，而不敢真的鬧到債務違約。政客們爭得面紅耳赤，最後還是不得不妥協，畢竟沒有人承擔得起債務違約的後果。

有人覺得奇怪，美國債務不斷膨脹，早就資不抵債，每年單單償還利息少說也要逾萬億美元，遠遠超過軍費開支，為何美國政府不會破產？理由很簡單，那就是拆東牆補西牆，說白了就是以債養債。美國政府年年赤字，根本拿不出錢，於是只好發行新的債務來償還舊的債務，導致債務愈積愈多。近年華盛頓毫無節制，花錢如流水，發債數量更是驚人，換作是其他國家早就破產了。但美國不同，除了擁有美元霸權，還有印鈔機，想印多少就印多少，只要美元仍是世界貨幣，只要國際貿易主要還是以美元結算，美國政府就不必擔心債務問題。其他國家沒錢，只能勒緊肚皮開源節流，例如提高稅收；而美國沒錢，只需瘋狂發債印鈔就可以。所以說，美國實際上就是利用美元霸權收割全球，做吸血鬼寄生蟲。

不過，物極必反，盛極而衰，美元霸權不可能永遠維持，老美的好日子終有到頭的一天。美國債務上限不斷提高，而且每隔一段時間便引發一場爭議，除了令人厭煩，也嚴重侵蝕美元信用及國際地位。有「鱷王」之稱的橋水基金創始人達利奧警告，以美元為基礎的世界秩序將會瓦解。這並非無的放矢，天下苦美久矣，隨着各國紛紛推動去美元化，美元霸權終將瓦解，只爭來早與來遲。

不管怎麼說，天文數字的美債都是一個巨大隱患。如果國會不批准提高上限，美國政府只好關門；但如果國會批准提高上限，債務勢必持續膨脹，不知何時才是了局。一個國家總不能一直靠舉債度日吧？何況是堂堂超級大國？近年各國央行和機構投資者不斷拋售美債，已是一個明顯警號，一旦美債無人問津，美元霸權地位不保，美國的好日子也就到頭了。