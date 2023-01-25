美國加州洛杉磯蒙特雷帕克市年三十晚有華人舞廳爆發槍擊案，造成11死、多人受傷，疑犯其後吞槍自殺身亡。時值新春佳節，加州蒙市本被譽為全美最安全城市之一，如今卻發生殘酷槍擊案，令所有人的心頭都蒙上一層陰影。

聯邦政府資料顯示，2020年全美超過45,000人因槍枝而喪命。儘管加州在前年通過法案，不准販售半自動武器給21歲以下的消費者。惟聯邦第9巡迴上訴法院法官其後以兩票贊成、一票反對，認定加州新法違反了美國憲法第二修正案，即美國人民有權「持有及攜帶武器」，還揚言年輕人也有攜帶和持有槍枝的權利。美國槍擊案無日無之，根本就是過度甚至失控的所謂自由和人權所致。

今次槍擊案發生在華人社區，受害人和疑兇俱為華人，美國當局會否認真調查，以至會否激起對槍管的議論，不問可知。其實，別說美國特別多「平民」殺人狂，就算是警察亦不遑多讓。去年俄亥俄州阿克倫市警員追捕一名手無寸鐵的黑人男子，竟連開90多槍，直接將對方打成蜂窩致死，身上留下60多個彈孔，反映了警暴和槍暴的冰山一角。

由於擁槍太易，槍械生產商利潤龐大，跟政客有着千絲萬縷的金錢利益關係。共和黨尤其是血淋淋槍擊案的幫兇，屢次被批評為與全國步槍協會勾結，堅拒就槍枝市場進行任何的立法監管。民主黨口誅筆伐說得漂亮，但一樣不敢動全國步槍協會分毫，槍管一直停留在口號階段。美國槍下亡魂不計其數，根本就是整個國家由上到下的共業。

最畸形的是，槍擊案愈多，槍枝賣得愈好。前總統特朗普便揚言，應讓正派人民擁有他們所需的槍枝自衞，以免遭受邪惡攻擊。令槍枝氾濫成災，陷入惡性循環。