車公廟的籤文向來有靈有驗，回首虎年，車大元帥曾用以下四句告誡香港人，籤文說：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」

奧神在遠，灶神在近，車大元帥正是提醒港人，不要捨近求遠，擱下最「貼地」的灶神不管，卻一味去取媚奧神。車公果然洞若觀火，近年部分香港人，尤其是從政者，都喜歡揣摩中央意旨。他們要是能夠揣摩得對，倒也沒問題，可惜大多是臆測屢錯，平白讓香港折騰。譬如在虎年的上半年，部分建制中人不停叫嚷，說香港應該效法內地，封城封區，以防止新冠疫情蔓延。直至中央派遣專家來港，經細意考察，斷言此地不適合封城禁足，那些聒耳的聲音方才平息。

不過，虎年即使有再多不堪回首的事情，畢竟已經成為過去，兔年是新的一年，香港是時候重新起步了。今年車公以第11籤警示港人，籤文曰：「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」

威權者展現權威，震懾奸邪，掃蕩一眾反中亂港者，這是近年香港常見的現象，但凡事過猶不及，如今維港兩岸已逐步由亂及治，故政策的寬猛之間，可考慮重新規劃。車公特意提示港府，一味逞威不一定是威，應該好好斟酌法度、調整箴規，嚴則該嚴，寬者該寬，當年正因為劉邦「剿匪」過甚，不知進退，最後才致陷入困境。

本地不少當政者，未免過於揣摩上意，他們滿以為中央對一切的反對聲音都絕不輕饒，必定趕盡殺絕，但事實上不然，且看去年北京如何應付「白紙運動」，你就明白阿爺處事，其實是頗圓融而具彈性的。