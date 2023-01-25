美國加州3日內發生多宗致命槍擊案，繼72歲華裔男子闖入蒙特雷帕克市一間華人舞廳大開殺戒後，北部聖馬特奧半月灣兩個農場，亦遭一名六旬亞裔男子持槍血洗。表面上是亞裔槍手作惡行兇，實際上是另類的入鄉隨俗。

報道指72歲槍手疑因感情糾紛動殺機，事實上任何人都能搬出藉口來合理化自己傷害無辜的行為，不管那是兩周前，共和黨新墨西哥州州議員參選人佩納在競選失敗後，涉買兇及參與針對4名民主黨民選官員寓所的槍擊案；又或是維珍尼亞州一名6歲男童在學校與一名女教師發生口角後，竟拔槍射傷對方，在在顯示美國民眾擁槍太易，稍有不滿即請對方「食蓮子羹」，已是不爭的事實。

當然，說到這裏定會有舐美黃人死撐，指中國廣州市天河區早前也有狂漢駕駛私家車衝向人群，造成至少5死13傷。的確，社會上有4%的人是毫無良知的，甚至出現割頸、潑鏹、燒人，以所謂行公義來做盡壞事。問題是，子彈與上述各項相比，哪一個更讓人猝不及防？那便說明哪一個地方更加兇險。

美國人好勇鬥狠，喜歡侵略擴充；中國人以和為貴，熱衷窩裏內鬥。兩宗針對自家華裔的槍擊案是近美者黑後的混生產品。中國人到西方國家生活，受到歧視剝削，時有所聞，內心積壓不滿不懂紓解，結果釀成殺人念頭，年前本港有外國留學回港人士殺死父母就是一例。

有傳媒訪問蒙特雷帕克市聚居的華人，一位來自深圳市的50歲退休教師直言，從小夢想就是離開中國，定居美國，但槍擊案令這個夢想破滅了，「我想搬回中國。」清初文學家張潮於《幽夢影》中寫道：「黑與白交，黑能污白，白不能掩黑；香與臭混，臭能勝香，香不能敵臭。」移民人士不可不知。