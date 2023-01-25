正值農曆新年，祈望本港疫情盡快消退，本港經濟、社會逐步復常。各位市民能夠安居樂業，「兔」氣揚眉，身體健康，心想事成。祝願人人有工開，兔年行大運。

說到安居樂業，筆者一直關心本港基層市民的住屋需要和支援。希望劏房戶，特別是正居於惡劣環境的劏房戶早日上樓，改善居住環境。最近，統計處公布了與全港劏房相關的統計數字報告。提到現時約有10.7萬個劏房，相較2016年約10萬戶，增長16.98%。當中油尖旺及深水埗區佔最多，分別有2.62萬及2.23萬個劏房，而離島區亦是首次有資料顯示有704個劏房，居住人口約2,000人。文件亦提到平均一個單位會被分間成3.2個劏房，現時全港有超過21萬人居住在劏房內。

另外，過去市民居於劏房的主要原因為劏房鄰近工作地點，惟今次調查發現，有四成七劏房居民需要跨區工作，同時，調查亦揭示，劏房戶入息中位數及學歷都有上升，其中入息中位數由2016年的9,250元升至2021年的14,000元。教育程度方面，具專上教育程度者亦由12.7%升至21.0%。

劏房數字不減反升，當局真的有必要制訂起始租金和發牌制，透過規管而非取締的方式，讓符合特定條件，包括遵守「劏房」租務管制相關法規、《建築物條例》中訂立的衞生、結構及消防安全等，以及建議加入最低居住面積，讓一些不合規格，環境惡劣的劏房逐步淘汰，令有需要居於劏房的市民，能有一個安全合規的居所。

期望當局優化過渡性房屋及簡約公屋，兩項計劃互相配合，包括放寬過渡屋「八二」申請比例，讓更多非輪候公屋三年人士有申請計劃。同時，落實公屋「三年上樓」目標，助基層市民早日脫離劏房行列。