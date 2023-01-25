房委會以「回家」為題，邀請了12位在屋邨長大的名人，拍了12集充滿港人「家」的人情味和很溫馨的回顧集，牽動了多少人「獅子山下」的「家」的回憶、「家」的惆帳、「家」的喜與悲！

華富邨出了不少富人猛人大家都知，公屋出了大批名人就未必人人都知。前高官有黃錦星，著名運動員有黃金寶，韋氏導演兩兄弟，著名影視藝人黎耀祥、森美、黎諾懿，舞台演員謝君豪等等，每位在「家」前都流露擋不住「少小離家老大回」的無限眷戀真情。

是的！誰無父母？誰可以無垠無根？這就是中華民族五千年源遠流長的特質。儘管樹高千丈，都盼望有朝一日落葉歸根，反哺父母養育之恩，慰藉兄弟姊妹手足親情，彌還鄰里守望相助朋輩友誼。

可是，《回家的路》難矣哉！歌手唱出離家遊子的悲歌：「回家吧！幸福！幸福！能抱一抱父母，說一說羞澀開口的傾訴……」可是，「回家的路……多少的笑？多少的哭？」聲聲悲淒入耳聲！

問遊子回家何難？對曰：「有家歸不得。」問「何解？」答曰：「君不聞富戶政策要不時入息審查？超收入限額要罰加租。要改善生活，惟有被迫刪戶籍離家，無奈留下年邁父母，孤獨度日。悲乎？」問：「政府不是要讓市民有幸福感嗎？政府更不是鼓勵家居安老政策嗎？」遊子苦笑答曰：「爾孤陋寡聞矣！誰不知政府久有精神分裂症，官字兩個口，講一套、做一套。房委會高唱『回家』的同時，日日趕搵到錢的後生仔搬走。知否？」為何屋邨多是老人邨？為何劏房多是後生住？為何幾十萬人要爭過關回家過年？政府自相矛盾的政策肇禍，「威人威威不是威」！