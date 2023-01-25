槍擊案對美國而言，根本閒過立秋，全世界惟有美國每年約有3萬人死於槍下！呢，年三十美國加州蒙特雷帕克市發生槍擊案，一名72歲華裔男子上周六持槍闖入該市一間華人舞廳大開殺戒，日前再有一人傷重不治，令死者增至11人。拜登隨後喺周日發聲明，指示白宮及其他聯邦政府大樓，下半旗至周四晚上，向事件受害者致哀。

曾經有人戲謔，拜登最大的政績，就是經常為被槍擊者致哀及在白宮下半旗！這話雖帶黑色幽默，卻不失為對美國的寫真。一個槍枝氾濫成災的國家，一個買支槍同買棵菜分別不大的國家，怎說都不能算是個安全國家！

據美媒報道，美國每100人擁有120把槍械；支持人人有權擁有槍枝，如「美國全國步槍協會」便指出：一旦遇上兇徒來犯，惟有擁槍才可制止血案。問題係槍擊案嘅兇手，多數係性格或精神有缺陷。加州華裔槍手據傳媒引述消息指，槍手疑因感情糾紛而作案，知情者稱槍手妒妻獲邀出席活動而行兇。

眾所周知，美國針對槍械管理討論已有一段頗長日子，多屆政府都無法達成共識。呢，前總統奧巴馬不是要「改變」美國，令美國變得更好嗎？有統計指出，奧巴馬為咗回應大型槍擊案，曾經至少發表過14次關於控槍嘅演講，儘管奧巴馬口才一流， 聲情並茂，但其在任依然對槍管一籌莫展！大型槍擊案仍然一再發生！今趟發生槍擊案嘅加州，算是全國槍枝管制最嚴厲嘅州份之一，禁止軍用式突擊槍械，係全國僅8個州及首都華盛頓實施該禁令嘅州份之一，加州亦係全國槍枝死亡率最低嘅州份之一，咁又點啫？買槍可通過網購或槍展避過背景調查，道高一尺，魔高一丈！是以槍擊案永遠在美國路上，拜登永遠忙於在白宮下半旗！