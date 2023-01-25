很多身居企業管理層的朋友跟筆者說，管理企業最怕有「我們」對「他們」這樣對立的想法，這種企業文化一旦出現，員工之間就必然會出現分歧。公司內員工缺乏一致，在商場上很難跟對手競爭。因此，當這種情況出現時，很多公司寧願暫時放下手頭的工作，讓同事退修幾天，先消弭「我們」對「他們」的對立，然後力求統一員工在願景、使命、企業目的、價值觀等關鍵領域方面的看法。內部安定了，公司才能無後顧之憂，把所有精力放在業務和跟對手競爭的方面上。

要點一，把同樣策略應用在青年事務上。國家領導人說過「青年興，則香港興」，特首在施政報告裏也引用過。年輕人是明日棟樑，是香港的未來和希望，香港在疫後的世代裏能否重新振作，再創輝煌，在很大程度上取決於年輕一代的「表現」。如果年輕人對本港有抱負、有承擔，視香港為家，願意為香港的未來付出所有，那麼我們的未來就必定是亮麗的。反之，如果年輕人不合作、不付出，甚至跟現在的治港精英建立起「我們」對「他們」的對立思維，那麼香港的未來就無望了。因此，消弭「我們」對「他們」的對立看法，同樣適用於青年事務上。

要點二，構建包容思維。本屆特區政府非常注重青年事務，承諾推出《青年發展藍圖》，勾勒出整體青年發展工作的願景、主要的工作方針和方向，同時也列出相應的行動、措施和成效指標，把青年事務具體化，筆者認為這是件可喜的事。

要消弭對立，就必須先張開懷抱，包容對方。在這方面，政府計劃擴大「青年委員自薦計劃」，把參與計劃的諮詢委員會數目，由目前的60多個大幅增加到不少於180個。同時，政府也將選定兩個與地區事務相關的委員會，開放委員會的部分名額，讓青年人自薦成為委員，鼓勵他們在地區事務、青年發展和公民教育等議題上發表意見。這種容納對方的做法，必定能加強施政者和年輕一代之間的互動和互信，有了互動和互信就容易醞釀出一致的願景和目標，目標一致，自然不會有對立的情況發生了。

要點三，建立主人翁意識。在很大程度上，人的喜惡取決於擁有感和代入感。東西是自己的，自然會珍惜和愛護。國家領導人對年輕人有「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識」的期盼。積極讓年輕人參與本港的各項事務，自然會讓青少年產生擁有感，覺得香港的未來扛在自己的肩上，自己是香港未來的主人翁，從而對這城市有擔當。

年輕人是社會明日的棟樑，所以青年事務絕對是重中之重。在筆者看來，政府積極鼓勵青年人參與地區事務，這個方向非常正確，因為只有摒除「我們」對「他們」的對立，把對方融入「我們」的懷抱裏，才能目標一致地為建設香港的未來共同努力。