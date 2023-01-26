功夫茶：簡約公屋好鬼貴　審議之前有價講

政府推介策略，往往過於粗疏，要言之，即係唔經大腦，求求其其就出台！你話點會唔畀人爛撻撻、唔負責嘅觀感吖？嗱！基層嘅重中之重，冇錯係「房事」問題，政府係想幫助啲居住環境惡劣、尤其屈室求生嘅劏房戶，是以《施政報告》宣布推出「簡約公屋」，畀望穿秋水嘅公屋輪候人士暫住，政府咁有民心，咁希望劏房戶「房事暢通，生活輕鬆」，照計冇理由會有咁多反對聲音㗎！

各位，請聽功夫茶細說從頭，話說簡約公屋未來5年擬建3萬伙，每個單位造價89萬元，有心水清嘅不禁嘩嘩聲，相比一個公屋單位造價約65萬元貴好多喎！若參考房委會最新數字，一個居屋建築成本為76萬元。換言之，簡約公屋都真係愈簡愈貴，比公屋每伙造價貴38%，比居屋高近兩成。咁狠貴嘅簡約公屋，都好唔嗅米氣啫！

好嘞！簡約公屋愈「簡」卻愈「貴」，由是引起社會關注及立法會議員質詢，房屋局局長何永賢其後就話喇，扣除「水、渠」等地盤費用，單位嘅建築成本只係68萬元。喂！都係貴過公屋喎！何局長最新回應又話，建築署正就每個地塊評估，造價有壓縮空間。嘻嘻！乜簡約公屋好似識得縮骨術咁，由最初每伙造價89萬元，下調至68萬元，依家再經過建築署深入研究、評估，未來仲有「壓縮空間」，都真係神奇過美女𡃁模嘅「事業線」，深不可測！大家不妨估吓最後可以「壓」到幾低？

據立法會文件顯示，政府現階段初步確定發展簡約公屋用地4幅，分別位於屯門第3A區近輕鐵青松站、屯門第54區近菁田邨、蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路。選址全在新界，有議員認為位置偏遠，選址前冇諮詢。簡約公屋未起已被彈位置偏遠交通不便，要大把配套支援例如增設交通接駁、商場等，否則會減低基層入住欲望。

呢嗱！何局長稱覓地不容易，為改善基層住屋必須盡快進行。財政司副司長黃偉綸早前透過傳媒表示，簡約公屋於短期內係增加公營房屋嘅不二之選，有機會下月向立法會提交具體項目及支出進行審議，並會增加市區選址，而房屋局和運輸署正開始討論喺新界偏遠地區提供交通配套服務。

各位，簡約公屋甫推出時，由於單位成本太高，選址又偏遠，有議員提倡改建啟德方艙，亦有提倡隔離營改建以減低成本，總之畀人彈到樹葉都落！依家房屋局首階段冀斥資321億元喺4幅偏遠用地趕住建3萬簡約公屋，就眼濕濕扮憂鬱，又話可壓縮空間，又誓神劈願指可提供交通配套服務，差在未話送叉燒飯！一早做好周密政策，唔好隨便噏當秘笈，咪唔使搞到揦手唔成勢咁笨拙難睇囉！