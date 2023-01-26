正論：新正頭血光槍聲　治安差無日安寧

治安不靖，無日安寧，連新春佳節也罪案連連，單是年初三已經早晚都有嚴重事件，先是大角咀凌晨3車載群煞圍斬黑漢搶劫，到夜晚坪洲更爆出槍聲3響，警員開槍制服醉酒鬧事菲漢，血染九龍及離島，這個兔年開首是壞兆頭！

事件本來是一宗雞毛蒜皮的噪音案，坪洲一個單位晚上聚會聲浪擾民被舉報，警員首次登門後稍改善，之後故態復萌，一名高級警員及一名警員再到場調查，兩名帶有醉意的菲漢向兩名警員施襲，一名43歲菲漢更兩度向高級警員叉頸，追打至街上，高級警員向菲漢噴射胡椒噴霧無果，拔槍連轟3槍，該菲漢的肩手及腰部重傷送院仍危殆，另一名菲漢則涉及阻礙及襲擊公職人員罪行被捕，而兩名警員均報稱受傷。

槍炮可致命，每次警員開槍，都引起社會人士關注。警務人員使用槍械須遵從內部嚴格指引，根據《警察通例》規定，警務人員可在3種情況下使用槍械，包括：保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。今次警員開槍理由據稱是生命受到威脅，需保護自己，事件尚待調查，卻已經引來坊間爭議聲音。

坪洲街坊對事件感到震驚，表示該處治安一向良好，從來未發生過開槍事件，有人認為小題大做，亦有人質疑警方開3槍制止醉漢，是過分使用武力，可以使用警棍。究竟開槍是否唯一選擇？疑犯是醉酒漢一名，沒有迹象是嚴重罪犯或持有武器，當時看來是赤手空拳，兩名警員卻招架不住。

沒有人要求警員以寡敵眾，空手入白刃，但一對一情況下，在學堂受訓的自衞技巧應該派上用場，若拳腳未能制服疑犯，可以動用隨身警棍，甚至出動胡椒噴霧，開槍一定是最後選擇。警員應付醉酒漢是經常發生，先安撫情緒無效，才動用最低程度武力，警員應該有足夠訓練及心理準備如何行動，若動輒要靠開槍才可以制服醉酒漢，與案件嚴重性不成正比。

南亞幫假難民肆虐，警察經常要面對身材健碩的疑犯，吸取今次及之前類似事件經驗，警隊應檢視學堂的訓練課程，畢業的學員是否有足夠保護自己的能力，應否加強格鬥搏擊訓練。今次開槍警員當差30多年開第一槍，亦惹人關注警員的在職持續訓練，可否保證每一位出勤人員有合格執行職務水平。

絕對支持依法執法，維持社會秩序，但人命關天，警員安全固然重要，就算涉案人的性命也要受到法律保障，希望當局及法庭徹查事件，給公眾交代。今次不幸中之大幸，是沒有無辜市民受牽連被流彈所傷，但寧靜小島佳節爆出開槍事件，居民受到驚嚇難以安寢，歸根究柢，治安不靖，社會滿布戾氣歪風，無處是樂土，何日才可以還香港人一個安寧家園？