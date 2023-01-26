世界視線：俄羅斯能源外交　引巴基斯坦轉向

巴基斯坦的政治取向十分複雜，一方面與印度是世仇；另一方面，為抗衡印度，它拉攏中國與美國。也因阿富汗因素，美國依賴巴基斯坦的政軍合作，報之以經濟和軍事援助。而因中國與美國拉攏巴基斯坦，印度便找蘇聯及其後的俄羅斯來反抗衡。蘇聯（俄羅斯）、中國、美國三者對立，印巴的敵對更受中美關係影響，難以改善。巴基斯坦、印度及中美俄都陷入地緣政治與冷戰政治交錯的政治博弈裏，似乎沒法解脫。

只是中國強大，印度崛起，美國便改為拉攏印度圍堵中俄，巴基斯坦因而亦與俄羅斯接觸，維持整個政治平衡格局。

但是，美國拉攏印度，並不會放棄巴基斯坦，巴國的軍隊和情報系統與美國關係密切，在國內也往往用軍事政變來把持大政。當中美關係良好時，中巴關係與美巴關係並不衝突，但近年變化，中國要用經濟（中巴經濟走廊）來鞏固中巴關係，美國則用軍事政變抑制任何親中或反美的巴基斯坦政府。中美在巴的角力不明顯，卻十分激烈，中國始終控制不了巴國的軍方勢力，存在隱憂。不過，俄羅斯的介入卻可能引起變化。

一說去年4月巴基斯坦軍事政變是由親美的參謀總長策動，原因是要推翻親中親俄的民選政府。但11月底穆尼爾出任新的參謀總長，政策隨之轉變，重啟俄巴合作。穆尼爾未必親俄，但巴基斯坦經濟在政變之後惡化，一是能源危機，主因是烏克蘭戰爭；二是外匯儲備危機，因支付能源進口，外匯儲備急跌。政府尋求國際貨幣基金組織救助，這個時候與俄合作便是解決能源危機的唯一辦法。去年12月底，俄與巴協議供應石油、天然氣，巴將從俄輸入全國35%的原油需求，並且進口液化天然氣、石油，從今年3月左右開始，並且俄建議建立俄羅斯經中亞往巴基斯坦的天然氣管道輸送。俄石油、天然氣均以折扣價供巴，又容許用友好國家（相信是中國和卡塔爾）貨幣支付，進口的港口除卡拉奇外，主要是中國經營的瓜德爾港，顯然俄羅斯已與中國有一定的溝通。

中國用中巴經濟走廊來助巴基斯坦發展，但遠水救不了近火；俄羅斯用石油、天然氣援巴，一如售給印度，在政治上起的作用更大和直接，今後亦可以用長期油氣供應拉攏印巴與之合作，排斥美國，南進印度洋。

研究所所長 陳文鴻