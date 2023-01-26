巴西與阿根廷商議用共同貨幣作兩國貿易投資結算，主要是巴西新總統提出。阿根廷正陷於通脹與外匯儲備不足的危機中，新貨幣是取代現時所用的美元，正可針對阿根廷的問題。不過，還只是初步提議，未成規劃。國際媒體的報道多以其為去美元化的重要措施，甚至說是南美區域貨幣的發展機會。

面對美元霸權在全球肆虐，去美元化顯然成為不少國家的希望。但良好願望變為現實，並不容易，且在現時的國際體系裏，過早追求用某些貨幣來促成去美元化，並不現實。

中國經濟正在超越美國，人民幣國際化事必當然。但美國在19世紀末經濟超越英國，美元替代英鎊，也是五、六十年之後的事，且還要美國佔有了全球大部分黃金儲備之後。中國要用人民幣替代美元，即使中國再創造經濟奇迹，美國亦多行不義，自掘墳墓，也相信不可能在三、四十年內實現。在此之前，人民幣與美元此長彼消會是趨勢，但也會是多種貨幣流通並存，互相競爭。

日本在上世紀八、九十年代日圓國際化的經驗，應可證明替代美元是一個難巨的政治過程。去美元化本身便是政治過程，單只經濟實力不足以改變美元霸權，反如日圓那樣，政治把持不了，倒被美國用政治催生日本的經濟危機，日圓變成美元霸權的工具，受制於美元利差的對沖。歐元的發展亦脫離不了美國政治的打壓，即使27國合力，挾歐洲列強積累的政治文化力量，趁美國陷入負債經濟的陷阱，仍然抵擋不住美國的政治衝擊，歐元大有瀕臨瓦解的風險。人民幣現時的強勢並不比日本與歐盟那時的氣勢，還未跨越美國、美元大競爭的考驗。

人民幣以外，巴西與阿根廷的南美貨幣倡議若要落實推行，道路更崎嶇。只作為區域共通貨幣，亦難如歐元初起時便有馬克、法郎等國際貨幣的支持條件。西非亦有共用貨幣，僅限本地化，作用不大。

或許人民幣國際化是以去美元化為前提，卻不是以人民幣替代美元，反而應提倡本幣結算、貨幣互換逐步擴大人民幣及其他貨幣的作用，減少霸權的影響，再尋求區域或國際的融合發展。在這個階段，中國一是要守衞人民幣匯率，不全開放，不泡沫化；二是以政治統率經濟，堅持國家安全原則，防美國政治陰謀顛覆；三是推動各國貨幣互換聯合。