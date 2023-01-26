中美在台灣問題的博弈上，去年8月時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣是嚴重事件，美國向中國核心利益的「第一底線」作出重大挑釁。美國的挑戰、衝擊和支持「台獨」的舉動，極有可能引發台海戰爭、引發大陸武統、引發中美大戰。

果然，北京對佩洛西的竄訪台灣作出了空前強力的回擊，解放軍一步到位，對台灣完成了海空實戰軍演大包圍，中南海警告白宮，台海戰爭、武統台灣只隔了一層窗戶紙。然而台灣「倚美謀獨」、美國「以台制華」不顧風險，要和大陸對着幹的戰車已經上了軌道，正在按其慣性瘋狂行駛。

這些日子，台灣和美國輿情正在瘋傳兩大消息：一是新上任的美國眾議院議長麥卡錫想邀請前總統特朗普一起今年竄訪台灣。二是美國國會正在醞釀邀請蔡英文擇機訪美，其安排或如烏克蘭總統澤連斯基訪美般在國會演講，或如台灣前「總統」李登輝般到母校康奈爾大學演講；李登輝曾在康奈爾大學讀博士，蔡英文則是讀碩士。

竄訪台灣，佩洛西自視要為幾十年的國會議長生涯畫上「完美句號」，「青史留名」，她才不在乎此舉對中美關係會有多大衝擊，不在乎會引發台海戰爭、破壞地區乃至世界和平。麥卡錫比她更甚，他要鬧出的動靜、挑戰中國底線超過佩洛西；他早就揚言，不會像佩洛西那樣「黑燈瞎火」地隻身前往，而是率領打正旗號的美國眾議院代表團大模大樣竄訪台灣，還要帶上準備參加明年美國大選的前總統特朗普。

蔡英文大概是受到佩洛西的「啟發」，也想在不可能再連任「總統」的情況下，最後「威」一把，「創造歷史」，至於此舉會給台灣帶來甚麼災難，她是完全不必理會的。

上述兩件事，只要有一件發生，都會令中美關係破裂，觸發大陸武統大攤牌，無怪乎有人說「金兔年」會是金戈鐵馬。