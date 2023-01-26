農曆新年歷史悠久，是中國傳統節日，更是漢族四大節日之首，最早可以追溯到虞舜時期年頭歲尾的祭神祭祖活動或「臘祭」，至今已有4,000多年歷史。即使從曆法體系來算，也可以追溯到殷商時期，已有3,000多年歷史。當今多個亞洲國家也在慶祝農曆新年，習俗也許稍有不同，但該節日起源於中國是不爭的事實。

近年有些外國人偷天換日，將「Chinese New Year」改成「Lunar New Year」，表面上似乎不是太大問題，其實是不安好心。他們把「Chinese」去掉，既是刻意割裂中華文明，也是故意離間中國與其他亞洲國家的關係。葡萄牙球星C朗拿度日前在社交媒體為中國球迷送上新春祝福，只因寫了「Chinese New Year」，竟遭到部分外國媒體尤其是南韓媒體質疑，可謂咄咄怪事。大英博物館最無聊，在網絡貼子中將農曆新年稱為「Korean Lunar New Year」，不僅是張冠李戴，簡直是剽竊歷史。有人還認為沒有問題，是嗎？如果沒有問題，大英博物館何不改名為「韓國博物館」？

韓國與中國有很深的歷史淵源，無論是文學和藝術，還是傳統習俗，都有很多相似之處。但近年來南韓為了不想被說自己的文化深受中國影響，尤其不願承認過去曾經是中國的「屬國」，所以一直刻意強調本身歷史，將很多事物說成源自韓國。易學、八卦、河圖、洛書、風水、羅盤、火箭、造紙術、端午節、中秋節等等，統統說成韓國人發明。連中國上古的三皇五帝也被南韓人稱為「我族同胞」東夷族，夏朝商朝皆為東夷族所建立的國家。有南韓學者更聲稱，孔子是商湯後人，建立古朝鮮的箕子也是商湯後人，所以孔子是韓國人。

最令人啼笑皆非的是，南韓全國漢字教育推進總聯合會在官方網頁宣稱：「新近發現漢字是由我們的祖先東夷族發明的，韓民族是創造了世界上第一流文字的偉大民族。」但人們只想問一句，既然漢字是韓國人發明的，為何現在拋棄不用？

中華文明源遠流長博大精深，數千年來從沒間斷過，就是因為開放包容，在與其他文明交流互鑑的過程中不斷煥發新的生命力。外國人喜歡中國傳統文化，可以一起傳承；外國人喜歡中國農曆新年，可以一起慶祝。但須記住，歷史就是歷史，不可竄改，不可剽竊，不可反客為主。