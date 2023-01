農曆新年歷史悠久,是中國傳統節日,更是漢族四大節日之首,最早可以追溯到虞舜時期年頭歲尾的祭神祭祖活動或「臘祭」,至今已有4,000多年歷史。即使從曆法體系來算,也可以追溯到殷商時期,已有3,000多年歷史。當今多個亞洲國家也在慶祝農曆新年,習俗也許稍有不同,但該節日起源於中國是不爭的事實。

近年有些外國人偷天換日,將「Chinese New Year」改成「Lunar New Year」,表面上似乎不是太大問題,其實是不安好心。他們把「Chinese」去掉,既是刻意割裂中華文明,也是故意離間中國與其他亞洲國家的關係。葡萄牙球星C朗拿度日前在社交媒體為中國球迷送上新春祝福,只因寫了「Chinese New Year」,竟遭到部分外國媒體尤其是南韓媒體質疑,可謂咄咄怪事。大英博物館最無聊,在網絡貼子中將農曆新年稱為「Korean Lunar New Year」,不僅是張冠李戴,簡直是剽竊歷史。有人還認為沒有問題,是嗎?如果沒有問題,大英博物館何不改名為「韓國博物館」?

韓國與中國有很深的歷史淵源,無論是文學和藝術,還是傳統習俗,都有很多相似之處。但近年來南韓為了不想被說自己的文化深受中國影響,尤其不願承認過去曾經是中國的「屬國」,所以一直刻意強調本身歷史,將很多事物說成源自韓國。易學、八卦、河圖、洛書、風水、羅盤、火箭、造紙術、端午節、中秋節等等,統統說成韓國人發明。連中國上古的三皇五帝也被南韓人稱為「我族同胞」東夷族,夏朝商朝皆為東夷族所建立的國家。有南韓學者更聲稱,孔子是商湯後人,建立古朝鮮的箕子也是商湯後人,所以孔子是韓國人。

最令人啼笑皆非的是,南韓全國漢字教育推進總聯合會在官方網頁宣稱:「新近發現漢字是由我們的祖先東夷族發明的,韓民族是創造了世界上第一流文字的偉大民族。」但人們只想問一句,既然漢字是韓國人發明的,為何現在拋棄不用?

中華文明源遠流長博大精深,數千年來從沒間斷過,就是因為開放包容,在與其他文明交流互鑑的過程中不斷煥發新的生命力。外國人喜歡中國傳統文化,可以一起傳承;外國人喜歡中國農曆新年,可以一起慶祝。但須記住,歷史就是歷史,不可竄改,不可剽竊,不可反客為主。