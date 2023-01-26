踏入癸卯兔年，最好的祝福莫過於身體健康，可惜筆者病符纏身，大年初三突發急病，只好向私家醫院的24小時普通科門診求助。醫生看過筆者病徵，需轉介專科醫生跟進，惟院內專科醫生下月初才應診，他遂提出入院一晚進行詳細檢查，以排除其他病因，更不無晦氣地說，「你知啦，如果冇做過詳細檢查我就開某些藥物給你，一旦有乜差池，醫生依家會畀人告謀殺㗎！」筆者無語，惟有接受安排，新年流流瞓了一晚醫院，幸好有驚無險。

之所以侃侃而談當日經歷，乃係有感當局向兩名聯合醫院醫生起訴誤殺，在醫生界激起的震盪實在過於巨大。當然，若事件能讓全港醫生加強警惕，做足一切檢查程序，對病人生命負上一萬分的責任，那麼，對病人來說絕對是有益無損。問題是，私家醫院做多多檢查都是無任歡迎，皆因樣樣收錢，以筆者為例，大年初三紅日做磁力共振，收費是平日的雙倍，明知被劏也只能接受。然而，公院是否可以這樣做呢？依據經驗，一個病人若要排期做磁力共振，非緊急者隨時要等數月；除非已是危在旦夕，否則公院根本不可能即時提供這類服務。

今次起訴公院醫生誤殺，不論結果如何，可算告慰了受害者和其家屬。但正如錢幣有正反兩面，連私院醫生對此都有這麼大反應，公院醫生感到心寒不問可知。公院醫生離職潮這兩三年愈演愈烈，今次事件肯定加劇他們離開，即使不是移民，也是轉投私營市場，基層病人直接受害。醫生當然不是有免死金牌，但正如業界質疑，事件究竟屬系統性問題還是醫生個人責任？正如本報指出，若醫委會聆訊公平公正，不是每次都高高舉起輕輕放下，病人及家屬又何至於意難平？