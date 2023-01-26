近日城中的一個熱門話題，是討論今年財政預算案，政府應否繼續向市民派消費券。有政黨領袖忙不迭走出來反對，說公帑應該用在更有價值的項目上，年年派錢，實屬不智。

要是年年不問情由，固定向市民派錢，這種政策確實不可取，但香港絕不是年年派錢，就算今年再派，也不過是持續了3年。這3年來香港內外交困，不少市民的生活朝不保夕，政府略施恩惠，也是合情合理之事。既然2021和2022年派了錢，若然今年不派，就未免太說不過去。

2021年，香港經濟錄得正增長，而在2022年，政府尚且願意向市民派發消費券。到了2022年，本地經濟陷入衰退，估計國民生產總值會下跌3.2%。要是在經濟退潮時，政府反倒緊守囊中財，不肯派錢紓困，此事在邏輯上也講不通吧。況且，踏入2023年，市民對通脹熾烈的感覺，定然會比早兩年更強烈，因為兩間電力公司都「飛擒大咬」，尤其是住在港島區的居民，今季的電費帳單，可能比去年同期大升超過四成。不少市民正處於水深火熱，情況比早兩年更加嚴重，而過去兩年都有派錢，反倒今年不派，市民肯定會吵翻天。

常言道「積穀防饑」，雖然近年庫房開銷不少，但我們的穀倉仍豐盈，財政儲備估計尚有8,000多億元，即使再派消費券，所耗也不過是300多億元。政府要應付這筆開支，猶是綽有餘裕。踏入兔年，香港的開局算是不錯，新春賽馬投注額更破了回歸以來的紀錄。投注額創出新高，不是表示市民十分富裕，而是反映出很多人對兔年寄予厚望，希望能夠在新的一年博得好彩頭。目前社會的積極氣氛得來不易，為政者該珍惜，切勿做出讓市民失望之事。