台灣傳媒報道，有台灣旅客在日本九州福岡光顧拉麵店，因6名成人點3碗拉麵輪流吃，遭店家制止，台客不忿上網給出一星並力數店家不是，引發熱議。3碗拉麵撕破台日友好的假象，正好讓台灣同胞反思日本這個國家值不值得投放過多的感情。

這宗「六人三麵」事件之所以引發網絡爭拗，事緣台客報稱事發時正下雨，店家有規定不接待20歲以下人士，惟店內當時並無其他客人，店家卻不肯通融讓3歲小孩入內，加上店面空間狹小，6名成人只好輪流在店外看顧小孩，老公先吃一半後換老婆進店接力。由於有人可能對當時情況作出有利自己的修飾，故旁人聽起來難免冒出許多問號，例如究竟事件中有幾個小孩，竟需要3名大人一組的分批看顧；這班台客當時又是為了避雨還是用餐而光顧拉麵店？如果是出於醫肚，一班小孩碰巧不肚餓嗎？抑或一邊避雨一邊進食幼童食品？另找一家接待小孩的拉麵店是否難比登天？凡此種種，讓人不敢妄下判語。

不少評論指台客這次丟臉丟到日本，問題是，以往兩地遇上天災互贈物資、「台灣有事等於日本有事」僅是門面工夫、政治需要，皆因日本過去曾佔領台灣、韓國，前者未有大力反抗，故施以懷柔；後者頑抗到底，遂採取高壓，至今仍是世仇。明乎此，便知應否為台日表面友好感到高興。

莫說日本人大多無法分辨閣下是說普通話、閩南語還是廣東話，既然外媒、黃人合力吹奏九成日本人對中國印象不佳，日人「真是不通人情的死頭腦」，拒為你破例，又有何奇怪呢？早前不是爆出過2025年大阪世博，台灣只能以「玉山館」名義參展嗎？台灣政棍、黃人港燦以為渲染日人仇華很好玩，卻沒發現遲早會吃回自以為脫亞入歐日本人的虧。