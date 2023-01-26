財政預算案將於下月發表，筆者所屬政黨提出14項建議，包括向市民派發不少於5,000元電子消費券，及為旅遊運輸業界提供「復業資助額」，助重啟業務。

港府派發過多輪消費券，曾預計財赤高達千億元，但受惠於物業及股票印花稅收入、賣地及發展商補地價收入均較預期理想，財政儲備仍然充裕，此時續向基層市民施以援手是合適之舉。有聲音認為過去3年政府推出多輪紓困措施，現在庫房收入大減，不宜再派消費券，可能只是杞人憂天。

消費券對經濟刺激的作用不容小覷，能令市民消費意欲提高，讓所涉金額在本地經濟體系內流轉，帶動本地消費並加速經濟復甦，再發消費券的「乘數效應」將更明顯。預算案應考慮再推出消費券以紓解民困及提振經濟，我們建議政府在財政狀況許可下派發不少於5,000元的消費券，亦建議擴大用途，容許用於繳交水電煤等費用。

首階段復常通關後訪港客流有所恢復，一月上旬本港日均旅客量逾一萬人次，遠多於去年同期，但仍遠低於疫情前同期的日均逾20萬人次。旅遊業人士預料最快明年訪港旅客量才有望重拾至疫情前70%水平。現正是旅遊業及跨境客運運輸業復甦的關鍵時機，「復業資助額」資助業界聘請員工及維修交通工具等，重啟冰封3年的業務，恢復接待能力，有助讓行業復甦並帶動整體經濟回復。

預計香港經濟在今年恢復正增長，再發消費券不成問題。港府再發消費券雖不能讓市民錢包鼓鼓，但能紓緩經濟負擔及支持本地消費氣氛，而「復業資助額」更能助業界恢復足夠的接待能力，相信兩者可加快本港經濟恢復的步伐。