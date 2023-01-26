兔年大年初五，要破五送窮接財神。民間習俗驅送「五窮」，是泛指「智窮、學窮、文窮、命窮、交窮」，這都屬人生奮鬥上進、努力改變自己命運的範疇，而香港整體的運勢要驅送「五窮」，則是要破解「醫窮、食窮、住窮、行窮、職窮」。

毋庸置疑，經濟的發展起伏，有一定的客觀規律，但掌握公共財政和公共政策的執權柄者，則必須制訂正確及有效的富民政策，無論經濟、教育、福利、治安、社會，沒有正確和好的政策，又豈能由治及興？說美麗動聽的口號，不如拿出實事求是的好政策。

以過去10個農曆新年本港主要屋苑樓價指數走勢的表現看，10年有5年下跌，集中在林鄭月娥主政時期，5年有3年下跌，10年中5次下跌的最大跌幅，是在林鄭下台年，大跌15.09%。這項樓價走勢表現的統計，不就是恰恰反映香港經濟形勢的寒暑表嗎？不就是客觀地老實告訴人們管治政績的好壞嗎？

年初二，身兼鄉議局主席的劉業強議員為香港求得中籤「威人威威不是威，只當着力有箴規」，即時寄語特區政府要多聽民意、要理順民情，也望90位立法會議員以身作則，讓市民知道他們在立法會的委員會上代市民議事時，說了甚麼話、提了甚麼意見，不要黑箱作業。

老百姓要知立法會和政府怎送「五窮」。例如，日前葉劉淑儀議員公開表示，關已通，經濟逐步復甦，政府無必要再派消費券，與一眾基層和勞工團體在農曆新年前後向政府請願，要求再派一萬元消費券的訴求大相逕庭。若立法會委員會會議記錄刪除發言議員姓名，老百姓怎知誰支持、誰反對、誰棄權、誰避席不投票？又怎能確保政府施政「着力有箴規」？