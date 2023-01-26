否極泰來，這話有點道理。呢，俄烏戰事持續，而分析指今趟天然氣大幅上落嘅歷史性行情大有可能完結，意思係歐洲氣價難再出現去年般升幅。天然氣、石油價格若雙雙下滑，無疑緩解咗歐洲通脹壓力。

分析指，由於能源帶動嘅價格滑落，預期年內會相當快速，今年底前通脹可望降至4%以下，明年中將跌至2%水平，核心通脹最快本季見頂回落。依家歐洲國家反通脹，薪金追唔上飛騰物價，英國醫護、教師、火車司機等大罷工，無非要求提高工資以應對持續嘅通脹壓力。若然通脹有望今年內回落，相信罷工、遊行之工潮可以大減。

香港與內地首階段免檢疫通關後，一如本報「正論」指出，事與願違，市面只見本地人消費，內地客未見踴躍來港，皆因核酸檢測實在非常趕客。首階段免檢疫通關至今逾兩周，港人仍須持48小時核酸無染疫證明才可通關，目前確診數字已降至每日約二千宗水平，若疫情持續穩定，農曆新年過後，港府可與內地檢視棄核酸檢測，全面通關。嗱！有行會成員兼議員都話可以，另有議員建議冬季過後取消口罩令；亦有學者批評政府放寬防疫政策進度慢，理應大刀闊斧，切勿故步自封。

呢啲都係忠言，並不逆耳，因為順應大勢應該如此！港大感染及傳染病中心總監何栢良說，港府把新冠視為普通上呼吸道感染，但尚未看齊所有防疫措施，譬如繼續要求醫護及學生每日做檢測、建議確診院舍員工不應上班。佢話長新冠等標籤某程度上為不必要，復常路上不可疑神疑鬼！好一句復常路上不可疑神疑鬼，一如派消費券亦不可疑神疑鬼，高官、議員與學者都要貼地先至唔會乞人憎，否則就如一棵冇葉嘅禿樹，棟喺度好樣衰難睇！