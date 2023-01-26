春節期間，內地城鄉街頭，充斥着「堅決打贏禁放煙花爆竹的人民戰爭」的橫額標語。本來，老百姓好不容易從「堅決打贏動態清零的人民戰爭」的陰影中緩慢走出來，結果又陷入了另一場「人民戰爭的汪洋大海」。

這個詞彙本來是國共內戰、抗日戰爭期間的宣傳口號，但那是刺刀見紅血肉橫飛、敵我雙方你死我活的特殊環境下的產物。如今，區區小民，不過是借春節之際放幾個鞭炮驅除晦氣、趕走霉運，竟又上升到敵我矛盾、人民戰爭，簡直滑天下之大稽。

環顧各地，江西修水縣警告百姓要「告別燃放鞭炮的千年陋習」；河北張家口要求教育孩子「淡化春節意識」；浙江吳興更是發布了「爆竹聲中辭舊歲，春節全域禁爆竹」的奇葩通告。

其實，無論是各省兩會期間部分人大代表、政協委員的提案建議，還是互聯網上的民意調查，支持春節開禁鞭炮都佔到絕對多數。官方禁放理由無非有二：一是污染空氣；二是有火災消防隱患。然則那些重污染的化工企業，連年黑煙臭氣熏天，老百姓多方上訪卻是求告無門，反而遭到官商勾結打擊報復。春節短短幾天，縱有污染，又能如何？

至於消防隱患，過去3年鐵板、鐵絲、鐵棍、電焊封門，公然違反《消防法》，甚至導致無辜小民被活活燒死，何曾有一絲一毫顧及？如今當老百姓想放幾個鞭炮，卻又拿出了消防安全當幌子。凡事簡單粗暴硬性一刀切，一禁了之，已成為了根深柢固的慣性法寶。

而「人民戰爭」也幾乎成了一個垃圾筐，甚麼都能往裏放，甚麼都要堅決打贏。當年是「陷日寇於人民戰爭汪洋大海」，如今，動態清零、禁放鞭炮是人民戰爭，反腐掃黑、治理霧霾、整頓煤礦是人民戰爭，乃至清理街頭小廣告也成了人民戰爭。

萬不可小瞧了這4個字。不管甚麼事，一旦冠以「人民戰爭」，往往就將正常的經濟、市場、法律問題上綱上線到政治化。就猶如拿到了尚方寶劍，誰敢稍有質疑，就是立場問題。這種道德綁架和意識形態指控，破壞正常的運行法則與程序正義，也就屢見不鮮。

在人民戰爭裏，口口聲聲為了人民，而人民其實不過是工具、炮灰和犧牲品。譬如標榜治理霧霾，不僅不許老百姓放鞭炮，而且連冬天燒煤生爐子取暖都不許，罔顧百姓的切身幸福。為政績貼金時，甚麼都吹噓「有序可控」；那麼，區區一個爆竹，難道是無序不可控，非要一禁了之，搞得神州大地悄無聲息嗎？

那些因野蠻封控令百姓無辜橫死的惡官，至今逍遙，沒有任何追究。而百姓放幾個鞭炮卻就十惡不赦，成了人民戰爭的打擊對象。禁放鞭炮背後，是僵化頑固的官僚主義與權力壓迫，就跟濟南公廁強制核酸檢測、河南鄲城嚴打「惡意返鄉」等一樣，視老百姓如草芥。那就勿怪百姓視官如寇仇了。