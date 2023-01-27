娛圈單打：一句新年祝福語　影后男神被出征

港人熟悉的楊紫瓊可謂威盡荷里活，繼《奇異女俠玩救宇宙》大熱奪得金球獎最佳女主角後，再下一城榮獲奧斯卡影后提名。與此同時，她與吳彥祖主演的美國影集《美生中國人》最近釋出宣傳片，本來備受期待，不料因為一句欠缺了「Chinese」字眼的新年祝賀語，竟辣㷫一眾內地網民，慘遭出征。

為了配合春節，影片請來兩位大明星用英語大講祝福語，楊紫瓊先用英文說「恭喜發財」，繼而說「Happy New Year」；男神吳彥祖同樣笑意盈盈送上「Happy Lunar New Year」的祝福。

如此平凡又窩心的祝福語，香港人聽完就算，不覺為奇，偏偏內地網民對此卻炸開了鍋，質疑他們不敢說「Happy Chinese New Year」，又指內地官方早已統一了說法，不會用Lunar字眼，怒斥這些明星忘本、立場有問題。

都說世上本無事，網民自擾之。上次香港高官用「香港演員」來形容楊紫瓊已吹皺了一池春水，遭黃人狂批，本欄則力排眾議，認為用「香港演員」並無問題，但今次則不同，「Happy Lunar New Year」沿用已久，世界通行，何況除了中國，其他國家例如馬來西亞、新加坡以至韓國等，一樣有慶祝農曆新年，內地網民何必斤斤計較？這是中國有容乃大的表現，跟忘不忘本無關。

早前有中國留學生因為不滿新加坡某大學在文宣印上「Lunar New Year」，竟自行塗改為「Chinese」，已令當地學生非常不滿。其實，中國大國崛起，好應該更有文化自信。