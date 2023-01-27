功夫茶：垃圾徵費陷難產　庸官無能好礙眼

開講有話：行船爭解纜，月餅唔好畀佢硬；打鐵趁熱，有胡要截，走得快，好世界！呢嗱，推行政策嘅庸官就唔係咁樣諗嘢，往往思慮不周，搞到一啲原本係好嘅政策，要一拖再拖！好似「垃圾徵費」就醞釀咗近16年，有關草案2021年8月喺立法會三讀通過，新措施卻一波三折，只聞樓梯響，不聞「策」下來！

即係咁：若然垃圾徵費如期實行，屆時市民須使用指定垃圾袋棄置垃圾。喂，食飯最怕冇叉用！依家臨門一腳，卻發現冇指定垃圾袋用，你話係唔係嘥冷氣吖！各位街坊，垃圾徵費計劃其中一個障礙係承辦商未能就垃圾袋生產事宜，投得政府標書，政府去年底收到嘅標書價全部高於預期，點解會咁嘅？

講到尾，又係庸官思慮不周。有環保團體早前已狠批，環保署準備標書未有足夠考慮本地情況是否能夠配合。環團發言人解釋，生產指定垃圾袋有一定成本，加上本地未有完善嘅回收塑膠系統，種種不確定性令生產商投標時標高價，甚至打退堂鼓！庸官事前又冇同生產嘅膠袋商磋商和有足夠嘅溝通，各自各葫蘆裏賣藥，終於搞到臨推行前撻Q冇膠用！即係冇垃圾徵費膠袋用！又要重新招標，搞得嚟，起碼又要再拖延，都真係唔知要拖到何年何月何日？庸官無能，搞個垃圾徵費膠袋啫，都好似叫佢搞個太空發射系統咁難！正如環團批評，如此準備不周，真係抵打籮柚！

呢嗱！環境及生態局局長謝展寰尋日喺一個電台節目中就表示，將於兩至三個月內就垃圾徵費嘅指定垃圾袋承辦商重新招標，有信心可以年內落實計劃！阿哥，唔好又係姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲，秋墳前講鬼古呃人喎！庸官知衰，指已經調整條款，刪去需要在港設廠生產嘅要求，會喺兩至三個月內重新招標，確保年內落實垃圾徵費。官腔打得太多，難免變「狼來了」！今趟又係「信不信由你」！反正都聽到耳仔生繭，一個垃圾徵費袋都搞唔掂！十多年，恐龍都孵隻出嚟啦，講嘢！

香港每日嘅固體廢物逾9,000噸，據外國經驗，推行垃圾徵費可減少兩成固體廢物。所以話，再延遲有關計劃，垃圾只會愈嚟愈多！庸官就話推出垃圾徵費後會繼續做好回收配套，還不忘吹噓過去兩年透過「綠在區區」如何成功改變市民習慣，亦有更多下游設施參與。乜真係咁成功咩？功夫茶不禁諗起「綠在觀塘」營辦團體去年4月至12月收集咗3噸紙包飲品盒，原本應交予全港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊」處理，惟喵坊指從未收到該批紙包飲品盒，3噸紙包盒不翼而飛，有關當局是否監管不力？唉！香港搞環保搞到一鑊泡，不是半途而廢就係無疾而終！一句講晒：庸官無能好礙眼！