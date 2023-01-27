正論：逾萬人命要交代　檢討疫禍防再來

歷史往往會重複，今年是沙士20周年，慘痛記憶猶新，未敢忘記，可惜世人未有吸取教訓，導致世紀新冠疫禍爆發，來得更猛，災害更遠遠超越沙士，蹂躪3年，劫後餘生，現下疫情有放緩趨勢，不久將來有望散去，留下的不僅是歷史，還有一萬三千多港人殞命，無數受害者家破人亡，經濟損失難以估計，對很多人來說更加是血債，有人想逃避責任，但公眾可不會放過，政府專家顧問公開要求有關方面檢討。

從沙士到新冠，身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇都插手抗疫，參與出謀獻策，港府終鬆綁大部分防疫政策，有消息指擬於3月解除口罩令，袁國勇希望等到每日最低氣溫上升到至少攝氏20度，才撤銷口罩令，政府會否採納這意見，仍是未知之數，實在太多先例可援，官員一時一樣，有時用專家意見作擋箭牌，例如谷針及疫苗通行證，但往往朝令夕改，明明防疫官員信誓旦旦說堅持疫苗通行證，但不到數天說取消便取消，公信力蕩然無存，別以為市民善忘，這3年間到底發生了甚麼事，大家都記得一清二楚，只是差一個渠道或平台向政府要求交代。

20年前沙士發生後，本港成立獨立委員會及衞生防護中心，為對抗新冠奠下基石，特別是情報收集、應變及行政管理方面，2019年年尾，港府已獲通報可做好準備，包括檢視口罩及藥物儲備，實行口岸體溫檢測等措施，但可惜本港於疫情初期的檢測量、隔離追蹤患者等工作不足，亦出現口罩荒，老幼通宵冒寒排隊數句鐘輪購，有人甚至要靠海外親友寄口罩來救命，政府派的口罩，姍姍來遲，而且防病毒功能不被認可，連進入試場及醫院都被留難，還有其他荒謬離地政策包括禁堂食累打工仔踎街吃飯盒，罄竹難書。

前年底有國泰機組人員依仗返港免檢疫的特權，違防疫例外出，散播病毒，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆第5波疫情，死得人多。兩名國泰前機艙服務員被控共3罪，判監8星期。第5波爆發初期出席選委洪為民生日派對，沒有掃描安心出行和佩戴口罩，作出壞榜樣，民政事務局局長徐英偉主動請辭，另兩名官員被口頭警告，政府實際上只是把徐祭旗，抗疫不力的食物及衞生局局長陳肇始毋須問責下台。疫禍不是一朝一夕，也不只牽涉三數罪人，要把失職塞責的罪魁找出來，市民無能為力，惟有依靠有權有勢的港府，但官員自己都水洗不清，又豈會大義滅己？

去年已有關注團體要求前任行政長官林鄭月娥，成立獨立調查委員會，以審視疫情對社會整體的傷害，但林鄭顧左右而言他，最終不了了之，來到今屆政府，有不少官員都是上屆過渡而來，或多或少都與之前抗疫錯失扯上關係，叫他們自己查自己，當然不會有結果，正如本報之前頭版報道，申訴專員公署都只是紙老虎，監察制有名無實，內部難揪出罪人，惟有成立獨立調查委員會，才有進一步問責可能，這可能就是兩任特首都冷待成立獨立調查委員會的緣故。前事不忘，後事之師，當權者沒有勇氣面對自己的過失，同樣錯誤會再次發生，下次換甚麼病毒來襲，都不及苛政廢官那麼毒！