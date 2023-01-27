世界視線：西方代理人戰爭　警醒斯拉夫民族

波斯尼亞、克羅地亞及塞爾維亞3地的3家電台，開始天天早上聯播新聞，希望增加互相溝通及理解，大家可化解上世紀90年代殘酷的南斯拉夫內戰所帶來的仇恨和隔膜，推動各獨立國家，將來可以建立共同發展合作的空間。

巴爾幹半島南斯拉夫地區包括如今塞爾維亞、波斯尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山及北馬其頓6個國家，是一個過去帝國主義侵略到美國霸權主義支配挑撥釀成的歷史悲劇舞台。這大片美麗的土地，過去曾被鄂圖曼帝國於15世紀開始侵佔，到18世紀奧匈帝國強大，也開始南下侵佔，儘管他們南斯拉夫民族分享可溝通的南斯拉夫語系，到19世紀卻分別出現3個地區的宗教文化：以克羅地亞及斯洛文尼亞為主、受奧匈帝國殖民的天主教文化，以塞爾維亞為主的傳統東正教文化，以及受過去鄂圖曼帝國同化的回教文化。除了帝國主義勞役，南斯拉夫人民的文化也出現分化。

到1878年柏林會議，歐洲強國才承認獨立的塞爾維亞王國的出現，其後反殖活動使這地區戰爭不斷，也因為塞爾維亞最積極推行南斯拉夫地區統一，導致出現1914年行刺奧匈儲君事件而引發第一次世界大戰，因此這地區被稱為歐洲火藥庫。

第二次世界大戰南斯拉夫被納粹德國佔據殘害，戰後抗德國納粹的游擊領袖鐵托於1946年成立南斯拉夫社會主義聯邦共和國。到了蘇聯解體後，親西方的克羅地亞及斯洛文尼亞走向獨立，在各共和國出現與親俄的塞爾維亞族因領土紛爭及種族衝突而發生殘酷的戰鬥及種族清洗。塞族和克、斯二族的齟齬，主要基於塞族不悅後兩者過去較接受奧匈帝國統治，以及二戰期間有一些人親納粹，後來又支持美國政府反共抗俄。這段自1991至2001年的南斯拉夫內戰，導致14萬人死亡，數以十萬計人口流徙失去家園。

21世紀開始，歐盟影響力增強，對前南斯拉夫出現的各國產生吸引力，先是克羅地亞及斯洛文尼亞加入了歐盟，連塞爾維亞也在申請中。然而，俄烏戰爭的發生，令這片土地的斯拉夫民族警覺，連親西方的克羅地亞政府亦警醒歐盟這是一次美國及北約霸權的代理人戰爭，箇中帶有利用烏克蘭搞斯拉夫民族內鬥的意味。這種覺醒有助於南方斯拉夫民族的重新修和！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻