俄羅斯在美國及西方的打壓下，反制的方法卻有創意和極其厲害。戰場上與美國在烏克蘭作戰，或之前在敍利亞的戰爭，只反映俄羅斯的戰鬥力與決心，現時最具殺傷力的是它把石油、天然氣的出口武器化。

一是全球經濟即使進入半導體時代，還是依靠石油和天然氣，核電與清潔能源還未能替代。二是石油、天然氣的供應幾乎寡頭壟斷。OPEC+即沙特阿拉伯為首的石油出口國加上俄羅斯等出口國，天然氣則是俄羅斯、伊朗與卡塔爾為主。美國石油和天然氣生產量大，卻主要是內銷，出口有限。俄羅斯與OPEC聯手，既掌控市場價格，也主宰供應歐洲、中國、印度、日本等，主要進口國沒法找足夠的供應來替代它們。若有新冷戰，美國的西方陣營會是能源淨進口，依賴陣營外的供應，也便受制於人。

俄羅斯與北約在烏克蘭戰爭，是俄國以石油、天然氣出口與美國、北約的財力作戰。俄羅斯借減少供應歐洲，引發歐洲的能源危機、通脹危機。美國無力救援，反倒高價出口歐洲賺取暴利，與俄羅斯變成互相配合。歐盟制裁，俄羅斯出口石油，卻借印度與中國轉口歐盟與英國，部分更轉口美國，可能便再轉供歐洲。印度與中國進口俄羅斯的石油與天然氣，不畏西方制裁，也實際破壞西方對俄的制裁。

英國等斷俄德的北溪天然氣管道，俄羅斯則與土耳其加強土溪的進口，輸往歐洲，並建議把土耳其變成俄天然氣輸歐的樞紐，替代烏克蘭，也取代原來俄德的規劃。俄羅斯更與巴基斯坦合作，供應油氣，並計劃借巴國的瓜德爾港出口印度洋其他市場。俄用石油政治拉攏印度、巴基斯坦打通印度洋的通道，又與伊朗、阿塞拜疆合作，油氣輸往轉化為伊阿油氣出口，俄羅斯的石油和天然氣便像洗錢一樣轉變出口來源地。

在東亞，除了全力供應中國，也制約日本。日本不可能以美國和中東的石油、天然氣，遠途而來頂替從俄遠東進口。

美國不可能長期制裁俄國，特別是犯眾怒的二級制裁，總有緩和機會，俄的石油、天然氣便可重新開放供應其他國家，但烏克蘭戰爭形成的俄國與中東等石油、天然氣出口國的價格聯盟會繼續，美國沒法對付，中國、印度等大消費國也不能不與之保持良好合作關係。俄羅斯不會是蘇聯那樣的大國，卻仍在國際舉足輕重。