根據中央要求，香港特別行政區的整個管治架構包括行政、立法、司法等系統，都要為全面準確實施《港區國安法》負起責任。這即是說，全面準確實施《港區國安法》是他們的共同責任，沒有甚麼系統和人可以例外，可以袖手旁觀，敷衍推諉，設置障礙，而是要積極配合，各司其職，誰出了問題誰要問責。

《港區國安法》實施兩年半以來，全面準確實施的情況並不理想，特區整個管治架構共同負責的情況並不理想，23條立法至今還是只聞樓梯響。要知道，只有23條立法了，才能做到全面準確實施《港區國安法》，沒有23條立法，香港特區維護國家安全問題就還有短板和漏洞。

過去兩年半，香港行政、立法系統初時對此還算積極，多有表態和工作展開，司法系統則冷漠待之。後來行政、立法系統忽然轉變腔調，聲稱要慢慢來，不能給出時間表，因為問題複雜云云！到底為何這樣大轉變，社會各界不知，當局也沒有令人信服的解釋理由，只好讓人猜測是不是在某個領域環節出了問題，遇到阻力？

此時此刻，又冒出了黎智英聘請英國御用大律師介入其國安案，為此香港律政司和香港法庭打了幾場官司，最後打到終審法院政府都輸掉，行政長官不能不提請人大釋法。「人大釋法」的結論，是重申和強調《港區國安法》中已規定的特首和國安委對處理這類案件的權力和辦法，重申和強調《港區國安法》的凌駕地位，強調香港法律要主動修改以適應《港區國安法》，完善香港法律。

人大釋法的這些重申和強調，反映香港的整個管治架構，並沒有全面準確的實施《港區國安法》，其中涉及到香港司法系統的問題頗明顯。之後，在最近的2023年法律年度開啟典禮上，終院首席法官、律政司司長、大律師公會主席、律師會會長的講話，仍不見對中央要求全面準確落實《港區國安法》作出響應，不知在打甚麼算盤。