踏入兔年，海峽兩岸中國人的最大願望就是海晏河清，天下太平。可惜樹欲靜而風不止，台海暗流湧動，隱隱濤聲伴隨滾滾風雷，「太平」可望不可即。不是嗎？農曆新年剛過，就有消息指美國眾議院議長麥卡錫已確定今年春季訪台，隨行的包括跨黨派參眾議員。據說前總統特朗普也不甘寂寞，可能乘機竄訪台灣。此外，蔡英文也正積極策劃訪問美國，並爭取在美國國會演講。而多名有意競逐2024年大選的台灣政客，包括民進黨和國民黨重量級人物，也將陸續赴美「面試」，爭取洋主子支持。

種種迹象顯示，美國正加緊在台海攪局，企圖進一步製造緊張局勢，以便渾水摸魚，所以不難預料，兔年注定比虎年更兇險。美國總統拜登早前向中方作出「五不四無意」的承諾，包括不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」、「一中一台」。如今看來，老美的承諾可謂一錢不值。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）日前發表報告，指美國國防工業基礎沒有為現存的競爭性安全環境做好充分準備，俄烏戰事暴露美國軍工行業基礎缺陷，若台海爆發衝突，上述問題可能削弱美軍對大陸進行持久戰的能力。因此，報告建議美國重新評估軍火需求總量及需求，建立戰略彈藥儲備，確定可持續的彈藥採購計劃。老美磨刀霍霍，咄咄逼人，擺出隨時發動戰爭而且要打持久戰的姿態，北京準備好了嗎？

台海風高浪急，戰爭腳步愈來愈近，蔡英文還惺惺作態，聲稱台灣人對戰爭的無情深有同感，台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項云云。這分明是自欺欺人，既然知道戰爭無情，為何還要不斷玩火？除了玩火，還要購買美國的布雷系統，打算將台灣變成地雷島，她的腦袋是不是有問題？

說到底，解決台灣問題的主動權在北京手裏，關鍵是決心二字。美國的攪局無疑會製造一些障礙，台灣「倚美謀獨」無疑會帶來一些麻煩，但只要大陸敢於亮劍反制，就不怕任何障礙和麻煩。上次佩洛西竄訪台灣後，解放軍戰機和軍艦環台巡航成為常態，現在面對美台進一步勾結和挑釁，解放軍單單環台巡航已經不夠，必須採取更加果斷的措施。北京也許無法阻止麥卡錫竄訪台灣，難道連蔡英文也對付不了？她要訪美，不妨讓她有去無回。