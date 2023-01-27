中國打開門禁後迎來首個春節，民眾報復式外遊，最受惠首推泰國。事實上，新冠疫情前中國旅客已是全球最重要客源，出境外遊人次達1.55億，2019年境外消費超過2,500億美元。封關3年，中國人的儲蓄有增無減，去年上半年住戶存款增加10.33萬億元人民幣，遠超過疫情前2019年的6.82萬億元同期數字。可見中國旅客爆買力勢必非常驚人，得中國旅客者等於得天下。

先看一些初步數字。今個春節，估計有150萬人次出境外遊，7天旅遊訂單數量較去年暴增540%，每張訂單平均花費較去年增加32%，東南亞旅行團預訂量勁增10倍，泰國佔最多，其次是新加坡、馬來西亞、印尼。僅泰國便估計，今個春節旅遊收入便達到6.4億美元，中國旅客佔兩成貢獻。新加坡、印尼峇里亦擠滿中國旅客，名副其實發了一筆新年財。

反觀疫情前一直是中國旅客首選觀光地的日本和南韓，今個春節相對冷清。日本美其名曰要轉型吸引西方客，減少依賴中國客，但大家都知，論消費能力，西方客根本無法與中國客相比。日韓大小型商店一間挨一間執笠，盲目反華的苦果在春節過後肯定更加明顯。泰國等東南亞國家則冷手執個熱煎堆，誰更聰明，寫在牆上。

隨着中國崛起，美國遏華愈加激烈，然而盟友跟着起哄，根本毫無得益。當然，日本和南韓除了隨美反華的奴性基因作祟，本身見不得中國好，亦令自己心理變得不平衡。君不見，中國比亞迪全球市佔率去年已超越Tesla，日本車不見蹤影；華為更是打不死，與蘋果、三星在全球鼎足三立。在事事都被中國領先的情況下，日韓反華不僅出於政治目的，更有部分原因是「唔抵得」的心理作怪。